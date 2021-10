Zomrel zakladateľ skupiny The Chieftains Paddy Moloney

Dublin 13. októbra (TASR) – Vo veku 83 rokov zomrel Paddy Moloney, ktorý so skupinou The Chieftains spopularizoval írsku hudbu. Jeho skupina založená v roku 1962 sa výrazne zaslúžila o oživenie a spopularizovanie tradičnej írskej hudby a mala vplyv na niekoľko generácií folkrockových pesničkárov.



Počas svojej takmer šesťdesiatročnej hudobnej kariéry sa The Chieftains stali šesťnásobnými nositeľmi hudobných cien Grammy a boli medzinárodne uznávaní za objavovanie írskej hudby a prekračovanie hraníc v hudbe.



Spolupracovali alebo vystupovali s umelcami a skupinami, ako napr. Luciano Pavarotti, Emmylou Harrisová, Van Morrison, Tom Jones, Elvis Costello, Joni Mitchellová, Mick Jagger, The Dubliners či Rolling Stones. Hrali aj pre pápeža Jána Pavla II. a anglickú kráľovú Alžbetu II.



Hold Moloneyho životu a umeniu vo svojom vyhlásení vzdal okrem iných aj írsky prezident Michael D. Higgins, keď napísal, že inšpiráciu v jeho práci našla nielen „írska hudobná komunita, ale oveľa väčšia komunita na celom svete".



Uviedol, že „Paddy so svojimi mimoriadnymi schopnosťami inštrumentalistu, najmä pri hre na írske gajdy a rámový bubon (bodhrán), stál v popredí oživenia záujmu o írsku hudbu, čím sa zaslúžil o medzinárodné uznanie írskej hudby a kultúry".



Prezident tiež pripomenul, že Moloney ako zakladajúci člen vydavateľstva Claddagh Records spolu s írskym mecenášom umenia Garechom de Brúnom „priniesol lásku k írskej hudbe nielen do diaspóry, ale všetkým ľuďom na celom svete, ktorí jeho hudbu počúvali a oceňovali ju, pretože prekračovala všetky hudobné hranice".



Írsky premiér Micheál Martin vo svojej reakcii uznal, že „pojem legenda sa nadužíva, je však ťažké vymyslieť iný spôsob, ako opísať tohto velikána írskej hudby a kultúry".



Írsky archív tradičnej hudby (ITMA) predtým vo svojej reakcii napísal, že Moloney „výrazne prispel k írskej tradičnej hudbe, piesni a tancu a zanechal po sebe nádherné dedičstvo".



Riaditeľ ITMA Liam O'Connor poznamenal, že Moloney mal „fenomenálny vplyv na tradičnú hudbu v Írsku, ale aj na celom svete".



V rozhovore pre denník The Journal O'Connor pripomenul, že Moloney svojho času prispel k záchrane írskych gájd, ktorým hrozilo úplné zabudnutie. Učil sa na ne hrať u Lea Rowsomeho - vtedy posledného výrobcu, hráča a učiteľa hry na tento typický írsky nástroj.



Ministerka kultúry Catherine Martinová vyzdvihla, že Paddy Moloney prostredníctvom The Chieftains priniesol „radosť z írskej hudby celosvetovému publiku. Jeho hudba bola pre nás všetkých zdrojom radosti a hrdosti".