Ivan Mládek oslávi 80 rokov jubilejnou reedíciou debutových albumov

Bratislava 25. januára (TASR) - V pondelok 7. februára oslávi skladateľ, textár, hráč na bendžo a spevák Ivan Mládek osemdesiate narodeniny. Pri tejto príležitosti vydáva Supraphon v komplete 2CD jubilejnú reedíciu prvých dvoch albumov jeho legendárneho Banjo Bandu Dobrý den! a Nashledanou! z rokov 1976 a 1977. Tieto kultové albumy sú prehliadkou dodnes dokonale funkčných a koncertne preverených hitov, spájajúcich účinné melódie, vtipné slová a štýlovú hudobnú podobu. Nové vydanie je doplnené dvoma desiatkami bonusov. Album Dobrý den! z roku 1976, navyše, vychádza po 45 rokoch i na vinyle. TASR informovala PR manažérka Adriana Čahojová.



Publicista Čestmír Klos v pôvodnom sprievodnom texte albumu Dobrý den pochvalne píše o interpretačnej tvári, muzikantskom nadhľade, aranžmánoch, textoch a jednote i pestrosti. Kratučké, často len zhruba dvojminútové skladby sú koncentrovanou zábavou, presvetľujúcou inak temnú druhú polovicu 70. rokov. Profesionálne znamenité texty s využitím neočakávaných vtipných rýmov a nezabudnuteľné refrény sa zapísali do histórie.



Banjo Band vždy tvorili výborní, do daného žánru i vizuálne skvelo zapadajúci muzikanti a len zdanlivo ochotnícki speváci. Dohromady ide jeden z oprávnene mimoriadne trvanlivých fenoménov, nezničiteľný ani milióntym vypočutím či stým vzhliadnutím televízneho klipu. Dáša N. a Dáša mlsná, Linda, křeček, pantáta s kantátou, nevědomí medvědi, ztracené sako, Jožin z bažin, švagr s bagrem, zmalovaná dívka s dolíčky či Prachovské skály sú len zlomkom 54 úsmevných piesní na 2CD a 18 piesní na originálnom LP, ktoré vychádzajú v najbližších dňoch.



„Už niekoľkokrát som povedal, že všetky svoje pesničky mám rovnako rád, pretože mi nečakane umožnili živiť sa celý život hudbou. Len s brnkaním na bendžo a bez pesničiek by sa mi to nepodarilo. Už asi 20 rokov nič nepíšem ani neskladám, a ako hovorí Poirot, mozgovú kôru už využívam len na vymýšľanie obrazových námetov. Na koncertoch si fanúšikovia okrem môjho sprievodného slova a exhibície našich komikov vypočujú staré pesničky Banjo Bandu takmer v rovnakom prevedení, a takmer na rovnakej umeleckej, pre niekoho neumeleckej úrovni ako na prvých elpéčkach, ktoré teraz Supraphon tak príhodne oprášil,“ uviedol pre médiá Mládek.