Ivan Tásler zložil titulnú pieseň pre film Príliš osobná známosť

Bratislava 6. novembra (TASR) – Ivan Tásler zložil titulnú pieseň Príliš osobná známosť pre nový česko-slovenský rovnomenný film režisérky Marty Ferencovej, ktorý vznikol podľa rovnomennej knihy Evity Twardzik Urbaníkovej. Text napísala Anna Tásler Onderková, hrá skupina IMT Smile, v piesni spoluúčinkuje herečka a moderátorka Nikol Štíbrová. V stredu dopoludnia mala premiéru v slovenskom éteri. Zábery z filmu a z nahrávania spoločnej skladby môžu fanúšikovia vidieť aj vo videoklipe, ktorý vychádza spoločne so skladbou, jeho režisérom je Róbert Bošeľa. Film bude mať premiéru 23. januára budúceho roku.



Ivan si k duetu prizval Nikol Štíbrovú. Našiel ju na Instagrame, keď si pozrel úryvok pesničky Nedvědovcov, ktorú spievala práve Nikol. „Videl som story, kde spievala, videl som ju v období, keď som začal riešiť pieseň do filmu. Dostali sme požiadavku, aby sme urobili pesničku s tým, aby to bola česko–slovenská pieseň, nech tam je aj nejaká česká speváčka. Po rozmýšľaní o známych, renomovaných speváčkach som dostal ideu, že by to mohla byť nie klasická speváčka, ktorú poznáme, pritom v Čechách sú skvelé speváčky. Mal som pocit, že by to malo byť ľudskejšie spievanie, dievčenskejšie. Pri Nikol som mal tento pocit, že spieva prirodzene, a hlavne že sa bude hodiť aj k nám, aj do príbehu filmu. Toto všetko zohralo úlohu, že som sa jej ozval a povedal, či by to nechcela s nami skúsiť,“ povedal pre TASR Ivan Tásler.



Celý príbeh dotvára aj text piesne. „Začali sme spolupracovať s Vladom Krauszom, chcel som text, ktorý by sa do tohto ženského filmu hodil. Nakoniec som nadobudol pocit, že by ten text mala napísať moja žena Anka, aj keď už spolu nežijeme, máme však stále medzi sebou korektný vzťah,“ dodal Ivan.







Pesnička pre film vzniká inak ako bežná skladba na album. „Určite inak, v tom zmysle, že hneď rozmýšľam o tom, že tá pieseň musí hlavne fungovať pre film. Nežije si svoj život, je spojená s filmom a musí to fungovať dohromady, musí filmu pomáhať, má mať svoj význam, aby diváka dostala do deja filmu. Teším sa, že tvorcovia filmu sú spokojní a že pieseň im vo filme sedí,“ doplnil Tásler.



„Nie je jednoduché zasahovať do hotového diela a vybrať z neho fragmenty tak, aby zostala kontinuita deja. Našťastie v tomto prípade mi to IMT Smile s Nikol veľmi uľahčili, lebo hudbou vystihli charakter nášho mikropríbehu a tým, že sme natáčali reálny proces tvorby piesne, naskytlo sa nám plno autentických situácii a dobrej energie, ktorú som pretransformoval do finálneho klipu,“ uviedol režisér klipu Róbert Bošeľa.



Táslerovci si veľmi neoddýchnu, pred sebou majú dva veľké koncerty, ten prvý už v sobotu 9. novembra v Londýne, po ňom 19. novembra v pražskom Forume Karlín. Pre Bratislavu si naplánovali dva koncerty 18. a 21. decembra v Ateliéri Babylon.