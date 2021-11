Ivana Gottová odpremiérovala v Bratislave dokumentárny film Karel

Bratislava 9. novembra (TASR) - Slovenská premiéra dokumentárneho filmu Karel, ktorý zachytáva posledný rok života fenomenálneho speváka Karla Gotta, sa v utorok uskutočnila v Bratislave. Celovečerný dokument o výnimočnom umelcovi osobne predstavili jeho hlavná producentka Ivana Gottová a režisérka Olga Malířová Špátová.



"Po tom, ako manželovi aj celej našej rodine vstúpila na konci roku 2017 opäť do života ťažká choroba, si bol plne vedomý toho, ako málo času mu na tomto svete zostáva. Naučili sme sa spolu radovať z každého ďalšieho dňa, žiť iba v prítomnosti. Zároveň sme do tej prítomnosti prizvali aj minulosť. Manžel sa rozhodol, že chce, aby tu po ňom zostalo niečo viac než iba piesne. Darček pre jeho verných fanúšikov. Obraz jeho životnej cesty. Kniha, ale aj film," približuje genézu dokumentu Gottová. Potvrdila, že legendárny zlatý slávik veľmi túžil po filmovom dokumente o svojom živote: "Záležalo mu na tom, aby vznikol pravdivý film nielen o jeho práci, ale aj o krásnych a harmonických vzťahoch v našej rodine."



Gottova manželka priznala, že ona si, naopak, súkromie vždy úzkostlivo chránila, s režisérkou Olgou Malířovou Špátovou urobili výnimku. "Bola nám sympatická už vtedy, keď s mojím manželom natáčala dokument k jeho sedemdesiatym narodeninám. Páčilo sa nám, že napriek svojmu mladému veku mala o filme jasnú predstavu. Okrem toho bola ústretová a pokorná. Natáčala vždy nenápadne a potichu, iba v sprievode najužšieho štábu – väčšinou len ona a zvukár," komentovala spoluprácu s režisérkou, ktorá natáčala Karla Gotta celý jeden rok.



Film nie je prehliadkou jeho nespornej slávy, speváckeho talentu a úspechov. Fenomenálneho speváka ukazuje ako Karla – nadšeného maliara, milujúceho manžela a otca. V dokumente nechýba ani Gottov povestný nadhľad a humor. "Zrejme práve v dôsledku toho, že si Karel prechádzal ťažkou chorobou, bol vo svojich názoroch na život otvorený a pokorný," hovorí Špátová. Gotta zachytila nielen pri vystúpeniach, stretnutiach s fanúšikmi, ale najmä v domácom prostredí – v Prahe, na chalupe alebo v dedinke, kde strávil detstvo. Spevák sa vo filme vydáva na miesta, ktoré zohrali v jeho živote dôležitú úlohu. Jeho fanúšikovia sa môžu tešiť aj na viacero nečakaných spomienok. "Náš film nesmie byť nuda," hovoril počas natáčania Karel Gott režisérke, ktorá v dokumente využila aj množstvo málo známych archívnych materiálov.



Film Karel vstúpi do slovenskej kinodistribúcie 11. novembra.