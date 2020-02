Izraelčanka Victoria Hanna vystúpi na dvojkoncerte s K. Málikovou

Bratislava 11. februára (TASR) – Izraelská speváčka Victoria Hanna sa 14. marca predstaví v bratislavskom klube MMC. V ten istý večer sa na pódiu MMC objaví jeden z najzaujímavejších zjavov slovenskej scény, muzikantka Katarína Máliková. Speváčka sa vráti na miesto, kde len koncom novembra uviedla do života svoj druhý štúdiový album Postalgia. Dvojkoncert bude súčasťou koncertnej série Dobrý výber. TASR informoval PR manažér Ján Papač.



Keď v apríli 2016 ohlasovali Victoriu Hanna ako účinkujúcu na festivale Colours of Ostrava, písali o nej ako o „jednom z najlepšie strážených hudobných tajomstiev Izraela“. Kariéra excentrickej speváčky a hudobníčky sa od tej doby ďalej rozvíjala, pred dvoma rokmi vydala debutový album a ten príde predstaviť aj na Slovensko.







Rodáčka z Jeruzalema zaujala v roku 2015 skladbou Aleph-Bet Song, ktorá sa stala virálnou na YouTube a dodnes má viac než 1,8 milióna pozretí. Jej ďalší hit – 22 Letters – zase 'onálepkovali' ako kabalistický rap. Vyštudovaná herečka a matka troch detí vo svojej tvorbe kombinuje židovský mysticizmus, dadaistický surrealizmus a ostrý feminizmus. Victoriu Hanna je naozaj vidieť a počuť, čoho dôkazom je aj to, že prestížny magazín Forbes ju zaradil medzi najvplyvnejšie ženy Izraela.