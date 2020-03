Lola Marsh odohrá zvyšok slovenského turné v septembri

Bratislava 11. marca (TASR) – Výskyt nového koronavírusu zasiahol aj do programu slovenskej koncertnej scény. Izraelská formácia Lola Marsh odohrá pôvodne plánované marcové koncerty na slovenskom turné v náhradných termínoch. S fanúšikmi sa stretnú 25. septembra v Trenčíne (Piano Club), 27. septembra v Bratislave (Refinery Gallery) a 28. septembra v Žiline (Mestské divadlo). Aj presunuté koncerty otvorí talentovaná trenčianska speváčka Nina Kohoutová. TASR o tom informoval PR manažér Anton Repka.



"Ihneď potom, ako sme v súvislosti so šírením koronavírusu zrušili zvyšok slovenského turné Lola Marsh, sme s kapelou a klubmi začali pracovať na nových termínoch. Skupina svoj špeciálny vzťah k slovenským fanúšikom a túžbu vrátiť sa deklarovala aj emotívnym postom na svojom Facebooku. Po veľmi rýchlom jednaní s agentmi a klubmi sme našli nové voľné termíny koncom septembra,“ uviedol pre médiá Repka.



Správy o nových termínoch komentoval agent kapely Joshua Perry slovami: „Nemôžeme sa dočkať, až sa konečne stretneme s našimi milovanými fanúšikmi zo Slovenska.“



Všetci majitelia vstupeniek na pôvodné koncerty si ich môžu uplatniť na presunuté termíny. V prípade, že majiteľom lístkov nové termíny nevyhovujú, môžu požiadať o stornovanie lístka a vrátenie peňazí. Záujemcovia o refundáciu si musia uplatniť nárok na vrátenie vstupného najneskôr do 27. marca.



Už pri svojej premiére na Slovensku v roku 2014 na festivale Pohoda vystúpili Lola Marsh ako neznáma kapela na našom hlavnom pódiu. Nasledovalo turné, viaceré sólo koncerty i ďalšie vystúpenia na Pohode. V júni 2017 vydali debut Remember Roses, ktorého úspech sa ihneď premietol do čísel počúvanosti na rôznych streamovacích službách a celkovo rastúceho záujmu o túto kapelu. Za cover hitu Carsona Parksa Something Stupid k seriálu Better Call Saul získali začiatkom februára cenu za najlepšiu skladbu na 10. ročníku Guild of Music Supervisors Awards. Azda ich najväčší hit You're Mine využil Netflix aj vo svojej valentínskej filmovej novinke To All the Boys: P.S. I Still Love You.



Úspech Lola Marsh pritom nestojí len na Yaeli a Gilovi. Dvojica má pri sebe skúsených muzikantov ako Mati Gilad (basgitara), Rami Osservaser (gitara, klavír) a Dekel Dvir (bicie). Vďaka výborným živým koncertom sa postupne stali jednou z najžiadanejších blízkovýchodných kapiel v Európe a Spojených štátoch. Začiatkom roka 2018 odohrali svoj najväčší sólo koncert v bratislavskej Refinery Gallery s nezabudnuteľnou cover verziou piesne Čerešne, ktorú spolu s Yael odspievalo 1500 divákov. S rovnakou piesňou dojali spoločne so Zuzanou Kronerovou aj 30.000 návštevníkov Pohody. Začiatkom roka vydali očakávaný druhý album Someday Tomorrow Maybe. Z tucta piesní už zaujali skôr zverejnenými skladbami so skvelými videoklipmi ako Only For a Moment a Echoes.











Lola Marsh Only For A Moment klip: https://youtu.be/zN5Id6_P-Qk



Nina Kohoutová Blue Sunray klip: https://youtu.be/XV5BKqOOWyw