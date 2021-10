J. Budař o rozprávke Princ Mamánek: Je aj o prekonaní strachu zo smrti

Bratislava 31. októbra (TASR) - Český herec i hudobník Jan Budař začal po niekoľkoročných prípravách nakrúcať výpravnú filmovú rozprávku Princ Mamánek. Vzniká podľa jeho vlastnej rovnomennej knihy. "Je to rozprávka o dospievaní, o láske aj o prekonaní strachu zo smrti," uviedol pre médiá Budař.



Okrem toho, že film režíruje, stvárňuje aj hlavnú postavu – rozmaznaného princa Ľudovíta, ktorý je nútený vydať sa do sveta. Jeho otca, kráľa stvárňuje slovenský herec Martin Huba. Úlohu kráľovnej a príliš starostlivej Ľudovítovej mamy ponúkol Budař Jane Nagyovej, ktorú preslávila úloha princeznej Arabely. Herečka sa tak vrátila pred filmové kamery po takmer tridsiatich rokoch.



Obsadenie Nagyovej bolo zo začiatku otázne, pretože Budařovi sa na herečku dlho nedarilo získať kontakt. Pátranie napokon ukončil tým, že sa odhodlal a napísal Janinej dcére cez sociálnu sieť. "Je to veľmi neobvyklé, ale Jan Budař oslovil prostredníctvom Instagramu moju najmladšiu dcéru s prosbou o prepojenie," spomína Nagyová na začiatok svojej spolupráce s režisérom: "Dlho sme sa poznali iba cez obrazovky počítača a osobne sme sa stretli až v lete – tesne pred nakrúcaním."



Jan Budař píše a ilustruje knihy, komponuje hudbu aj spieva svoje piesne. Ako herec si zahral množstvo postáv a získal štyroch Českých levov. Princ Mamánek je jeho režisérskym a producentským celovečerným debutom. Rozpráva v ňom príbeh princa Ľudovíta Otomara Karola XII., rodeného Vznešeného, ktorý má veľmi blízko k svojej milujúcej mamičke, kráľovnej Ľudmile. Lenže Ľudovít je už tak trochu "prerastený" princ, má 39 rokov. Bojí sa skoro všetkého, do ženenia sa veľmi nehrnie a väčšinu života trávi "poflakovaním" sa po prepychovom zámku a priľahlých zverniciach. Múdry kráľ Radomil mu preto na narodeniny pripraví nečakaný darček – princ sa jedného rána prebudí v lese v obyčajných šatách a v sprievode drsného rytiera Hudrovala sa má vydať do sveta, aby zistil, o čom je život a možno konečne aj dospel. Na dobrodružnej ceste ho čakajú zážitky, o ktorých doteraz čítal len v knihách. Stretne sa s mocným čarodejníkom, zlými čarodejnicami, duchom i samotnou pani Smrťou a možno nájde aj lásku svojho života.



"Želám si, aby Princ Mamánek bol vtipný a múdry film, ktorý budú milovať malé deti, ale aj tie dospelé," vyznal sa režisér a autor knižnej predlohy. Rozprávku nakrúca od začiatku septembra. Ďalej si v nej zahrali Ondřej Vetchý, Veronika Kubařová, Vladimír Javorský či Bolek Polívka. Premiéra je naplánovaná na september 2022.