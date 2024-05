J. Čižmarovič uvedie v SF dielo F. Saya a vystaví výtvarnú tvorbu

Bratislava 3. mája (TASR) - Slovenská filharmónia (SF) privíta na symfonickej dvojici koncertov 9. a 10. mája dvoch významných umelcov. Hosťami filharmónie budú v Nemecku pôsobiaci slovenský husľový virtuóz Juraj Čižmarovič a americký dirigent Erik Nielsen, ktorý zastáva post šéfdirigenta Symfonického orchestra Bilbao. TASR o tom informovala Martina Tolstova, tlačová tajomníčka SF. Návštevníkov koncertov pozýva aj na výstavu výtvarných diel J. Čižmaroviča.



Program večerov otvorí predohra k opere Únos zo serailu, KV 384 Wolfganga Amadea Mozarta, ktorú vystrieda Koncert pre husle a orchester 1001 nocí v háreme, op. 25 súčasného istambulského klaviristu a skladateľa Fazila Saya. "V svetovej premiére zaznelo dielo rodáka z Ankary v roku 2008 v interpretácii Patrície Kopatchinskej v Lucerne. V Sayových kompozíciách sa spájajú klasické, jazzové a orientálne vplyvy a v obsadení orchestra využíva orientálne hudobné nástroje," približuje filharmónia.



V Koncertnej sieni SF zaznie skladateľov koncert v interpretácii Juraja Čižmaroviča, ktorý pôsobí od roku 1990 v Nemecku, kde sa stal koncertným majstrom viacerých orchestrov. "V Nemecku sa presadil aj ako dirigent a organizátor hudobného života. V posledných rokoch zrealizoval ako huslista a dirigent množstvo nahrávok. Čižmarovič sa pravidelne vracia na Slovensko ako sólista, komorný hráč a dirigent," dodáva SF k umelcovi, ktorého bude možné spoznať aj ako autora výtvarných diel. Tie budú vystavené do konca sezóny vo Filharmonickom klube.



Program koncertov uzavrie baletná pantomíma Zázračný mandarín Bélu Bartóka, ktorú orchester uvedie spolu s členmi Slovenského filharmonického zboru.



Koncerty zaznejú v naštudovaní amerického dirigenta Erika Nielsena, ktorý sa predstaví s orchestrom SF po prvý raz. Nielsen hral od útleho veku na klavíri, neskôr študoval hru na hoboji a harfe na Juilliard School a dirigovanie na Curtis Institute of Music. V roku 2001 sa presťahoval do Nemecka, kde pôsobil ako harfista v Akadémii orchestra Berlínskej filharmónie. Na čele Symfonického orchestra Bilbao stojí deväť rokov. Ako ďalej približuje SF, v aktuálnej sezóne diriguje v operných domoch vo Frankfurte nad Mohanom, Amsterdame, Zürichu či Drážďanoch, debutovo sa predstaví v Krakove, Bratislave a vracia sa do Madridu.