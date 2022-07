KOMÉDIA HÁDKOVCI: Jitke Čvančarovej sa vo filme splnil sen

Bratislava 16. júla (TASR) - Novú českú komédiu Hádkovci predstavili tento týždeň v Bratislave jej tvorcovia herečka Sandra Nováková a režisér Vojtěch Moravec. Čerství mladomanželia, ktorí si povedali áno na nedávnej predpremiére snímky v pražskej Lucerne, sa postarali o prepracovaný scenár filmovej novinky. Divákov môže zaujať prekvapivými dejovými zvratmi, hudbou, zaujímavým výtvarným poňatím, ale aj tým, že sa odohráva v jednom byte a hrajú v nej len šiesti herci.



Hádkovci rozprávajú príbeh svojráznych príbuzných, u ktorých sú hádky na dennom poriadku. Jakub Prachař a Hynek Čermák stvárňujú dvoch bratov, ktorí sú úplne odlišní, ale majú sa svojím spôsobom radi. Zato ich manželky v podaní Sandry Novákovej a Jitky Čvančarovej si nevedia prísť na meno a vzájomné ohováranie je pre ne neoddeliteľnou súčasťou života. Obidva páry sa spolu náhodne stretávajú v byte starého otca, ktorý je v nemocnici. Hoci sa všetci štyria tvária, že chceli dedkovi iba nakŕmiť korytnačku, v skutočnosti si prišli obzrieť potenciálne dedičstvo. Karty zamieša ďalší dedič – otec dvoch bratov, ktorého si zahral Ondřej Pavelka.







Sandra Nováková sa predstaví v úlohe neúspešnej gymnastky Silvie, ktorá nemá prácu, a snaží sa niečo si dokázať. "Jej švagriná, ktorá ju stále ponižuje, je pre Silvu taká méta, chcela by sa jej vyrovnať. Samozrejme, veľa rozumu nepobrala, ale myslím si, že má srdce na správnom mieste, stará sa o mamu," povedala pre TASR Nováková o svojej postave, ktorej dala pracovný názov akváriová rybička. "Žije vždy iba jedným problémom, plávanie od steny k stene je pre ňu to životne dôležité, ledva narazí do skla, objaví sa nový problém, v podobe cesty spať, a rieši ho znova s rovnakým zápalom, a potom zasa narazí do skla, a zasa rieši niečo nové, takto strieda emócie," vysvetľuje herečka a spoluscenáristka.



Vo filme sa háda a dokonca bije a skočí na ramená kolegyni Jitke Čvančarovej. Nováková priznala, že sa Čvančarovej v novej českej komédii splnil sen - čiernovláska si konečne zahrala v blond parochni. "Vymyslela si to Jitka, parochňu už chcela použiť v nejakom inom filme, kde to nevyšlo. Prekvapila nás, keď s tým prišla na kostýmové skúšky, pretože parochňou skvele doladila úžasné maskáče so zlatými ihličkami. Kostým a make-upom boli dokonalé, spadla nám brada," uzavrela.



Komédia Hádkovci je v slovenskej kinodistribúcii od 14. júla.