J. Dobrík vyskúša si muzikál, bude bodyguardom

Bratislava 19. februára (TASR) - Bratislavské Divadlo Nová scéna (DNS) zverejnilo tento týždeň obsadenie pripravovaného muzikálu The Bodyguard. Postavu osobného strážcu, ktorého v rovnomennom filme hral Kevin Costner, stvárnia v alternácii Pavol Plevčík a Ján Dobrík ako hosť.



Do postavy agenta Franka Farmera hľadal režisér Patrik Vyskočil predovšetkým skúsených činoherných hercov. "Z nášho súboru to bol jednoznačný výber v podobe kolegu a kamaráta Pavla Plevčíka, ktorý má za sebou množstvo výrazných postáv. V jeho prípade sme mali rozhodnuté v deň, ako sa k nám tento titul dostal," priznal Vyskočil. Do alternácie oslovili taktiež skúseného herca Jána Dobríka, ktorý momentálne pôsobí v divadlách v Martine a Žiline. "Diváci ho poznajú aj z televíznych obrazoviek. Osobne som ho videl v mnohých inscenáciách, a tak som vedel, že sa do tejto úlohy skvele hodí," poznamenal režisér.



Dobrík úlohu bodyguarda prijal z viacerých dôvodov. "Je to pre mňa vystúpenie z mojej komfortnej zóny, v žánri, ktorý si vyskúšam prvýkrát, na Novej scéne som ešte neúčinkoval. Príjemné bolo, že som nemusel robiť konkurz, že ma oslovili priamo," komentoval herec, ktorému vyhovuje aj to, že postava v tomto muzikáli je čisto činoherná. "Aj keď som kedysi tancoval spoločenské tance, spev naozaj nie je moja parketa," priznal herec. Jeho budúcimi partnerkami na javisku Novej scény v postave Rachel Marron budú tri speváčky - Mirka Gális Partlová, Dasha "Mamba" Šarközyová a Lenka Machciníková.



Člen hereckého súboru DNS Pavol Plevčík vníma postavu osobného strážcu Franka Farmera ako výzvu. "Nie je mi vzdialený testosterónový typ muža ani v iných hereckých roliach, no v kontexte romantického a serióznejšieho príbehu to bude predsa len niečo nové," hovorí Plevčík. Myslí si, že akýkoľvek pokus o porovnávanie či už jeho s Kevinom Costnerom, alebo hereckých kolegýň s Whitney Houston nebude dobrý prístup diváka k muzikálovému dielu. "Nielen pre ich charizmu a neopakovateľnosť, ale aj pre iný druh hereckých prostriedkov. Predsa len nám ide o divadelné spracovanie a nie filmové," podčiarkol Plevčík.



Muzikál je vo fáze finálnych príprav na začiatok skúšania. Slovenské premiéry titulu The Bodyguard naplánovali na 29. a 30. apríla.