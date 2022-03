J. Ďurovčík: Kvalita hudby Elánu je nedoceniteľná

Bratislava 22. marca (TASR) - Bratislavské Divadlo Nová scéna (DNS) uviedlo v utorok slávnostnú premiéru pôvodného slovenského muzikálu Voda (a krv) nad vodou. Režisér a choreograf Ján Ďurovčík v dynamickom a dramatickom príbehu opäť spojil najväčšie hity legendárnej skupiny Elán. Po elánovských hitoch siahol aj pri doteraz najúspešnejšom slovenskom muzikáli Ôsmy svetadiel, ktorý dosiahol spolu 700 repríz v Česku a na Slovensku.



"Kvalita hudby Elánu je nedoceniteľná, ten materiál, z ktorého môžeme vychádzať, je šialený," povedal pre TASR Ďurovčík pred slávnostnou premiérou. Použitie piesní legendárnej hudobnej skupiny prináša podľa neho aj riziko. "Slovenskí aj českí diváci sú na to veľmi, ale veľmi alergickí, keď zistia, že to je kalkul, len parazitovanie na mene a podobne," poznamenal režisér a choreograf. "Elán je pre mňa ako autora najgeniálnejší materiál, zároveň obrovský risk, lebo divák si veľmi dáva pozor, aby cítil, že to nie je kalkul," podčiarkol.



Muzikál Voda (a krv) nad vodou, ktorý je dielom autorského tímu Elán, Ján Ďurovčík a Peter Pavlac, mal svetovú premiéru v pražskom divadle Kalich v septembri 2019. O rok neskôr mal mať slovenskú premiéru na Novej scéne, pre pandemické opatrenia ju presunuli o ďalších 18 mesiacov. Ďurovčík upozorňuje, že inscenácia nie je pokračovaním Ôsmeho svetadielu. "Rozhodne nie, je to úplne nový príbeh, všetko je nové, jediné, čo ostalo, je autorský tím a pesničky Elánu," dodal.



Autori sa voľne inšpirovali slávnym románom Alexandra Dumasa Gróf Monte Christo. "Ale pozor, je to Monte Christo zo súčasného IT sveta, všetko sa odohráva v súčasnosti, dnes, tu aj v Prahe," naznačil Ďurovčík k inscenácii plnej vnútorných monológov, zložitých dramatických dialógov a extrémne náročných speváckych partov.



Ďurovčík prezradil aj to, ako sa z muzikálu môže stať hit. "Musíte piesne, ktoré už dávno, dávno existujú, skladať ako puzzle, vymýšľať príbeh, aby to na konci vyzeralo tak, že nie na piesne sme robili príbeh, ale že piesne boli vytvorené autorom k príbehu. Preto funguje Ôsmy svetadiel, fungovala Atlantída, preto fungujú Čajočky," uzavrel.