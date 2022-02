J. Havelka odpremiéroval v Bratislave film Mimoriadna udalosť

Bratislava 22. februára (TASR) - Český herec, režisér a scenárista Jiří Havelka, ktorý si filmových divákov získal oceňovaným debutom Vlastníci, odpremiéroval v utorok v Bratislave nový film Mimoriadna udalosť. "Vznikala inak a hovorí dosť iným filmovým jazykom, podobnosť je len v tom, že sú to opäť ľudia v uzatvorenom priestore," povedal pre TASR Havelka k novému filmovému počinu, v ktorom ústrednú mimoriadnu udalosť spôsobí rušňovodič.



"Príbeh nie je zložitý. Na lokálnej trati má jednovagónový vlak poruchu na brzdách, strojvodca musí vystúpiť a pokúsiť sa problém odstrániť, ale behom toho, čo je vonku, sa vlak, bohužiaľ, uvedie do pohybu gravitačne sám od seba, nikým neriadený, späť do miesta, odkiaľ vyšiel. A cestujúci sa tú krízovú situáciu snažia nejako riešiť," približuje režisér film voľne inšpirovaný skutočným príbehom "splašeného vlaku", ktorý ušiel strojvodcovi aj s cestujúcimi pred pár rokmi na Českomoravskej vrchovine.



"Vlastníkov som prežil osobne pri domových schôdzach, toto je udalosť, o ktorej sme sa dozvedeli a so spoluscenáristom Davidom Dvořákom sme ju začali rozvíjať bez toho, že by sme si rešeršovali, ako to v skutočnosti bolo, stačilo nám pozorovať a pozbierať mediálne výstupy z tej udalosti, ktoré sa veľmi líšili podľa toho, aké médium ich ukazovalo," priblížil režisér, ktorému nešlo o vernú rekonštrukciu prípadu, ale o ďalší zábavný ponor do sveta ľudí, ktorí sa ocitnú v extrémnej situácii.



"Pohybujeme sa až v žánri crazy komédie, ktorá pre nás zosobňovala určitú iracionalitu a zároveň povrchnosť doby. Postavy sú výrazne viac modelové, až stereotypné, ale pritom majú svoj reálny predobraz v mimoriadnej udalosti. A tak je to tam so všetkým, brali sme bizarné veci, ktoré však majú svoj koreň v skutočnosti," vysvetlil Havelka. Diváci si jeho absurdnú komédiu užijú vďaka chytrému humoru, hereckému obsadeniu karikatúr v jednovagónovom vlaku, rozosmeje ich viacerými hláškami a dojem na nich zanechá aj úderný dychovkový hudobný sprievod.



Komédiu Mimoriadna udalosť prináša do slovenskej kinodstribúcie spoločnosť CinemArt SK od 24. februára.