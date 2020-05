J. Hnilica predstavil pieseň Svet nie je zlý!

Bratislava 26. mája (TASR) - Slovenský hudobník Juraj Hnilica predstavil novú skladbu Svet nie je zlý!, ktorá má byť súčasťou jeho pripravovaného albumu Pohni líca. Pop-rocková gitarovka má na prvé počutie skôr detský text, podľa autora je v novinke posolstvo aj pre dospelých. TASR o tom informovala PR manažérka Andrea Čurná.



Hnilica chcel pôvodne vydať album Pohni líca začiatkom apríla, kvôli koronakríze však vydanie musel odložiť na jeseň. "Aj skladba Svet nie je zlý! mala vyjsť ešte pred krstom albumu, ale vycítili sme to tak, že by to nebolo vhodné. Povedali sme si, že by bolo super pieseň pustiť do sveta vtedy, keď opäť bude vo vzduchu cítiť pozitívnejšie naladenie, a preto sme to poňali oslavnou piesňou," vysvetlil hudobník, pre ktorého je dôležité, že sa krajiny začínajú kultúrne a spoločensky otvárať a čoskoro sa bude na toto obdobie už len spomínať. "Dostali sme príležitosť sa opäť nadýchnuť a taktiež aj naša Zem. Bolo by krásne, keby sme si povedali, že nás korona naučila harmonickému spolunažívaniu s prírodou," poznamenal autor skladby.







Hudbu pripravil na text Ondreja Kalamára. "Ide o rodinnú pieseň, ktorá by mala potešiť hlavne rodiny s deťmi," priblížil Hnilica, ktorého fanúšikovia uvidia aj vo veselom klipe k novinke. Jeho príbeh je trochu netypický. "V bežnom poňatí rozprávkového príbehu je väčšinou drak braný ako negatívna postava. Tu v našom klipe, tak ako aj v celej piesni sa spieva, je to presne naopak. Veľa vecí okolo nás je mnohokrát úplne inak, ako si môžeme myslieť. Ja verím v dobro, že svet a celá naša spoločnosť má na to, aby sme mohli fungovať v harmónii a láske," uzavrel.