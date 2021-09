J. Karika avizuje novú dvojknihu Hlad/Smäd

Bratislava 8 septembra (TASR) - Jeden z najúspešnejších a najobľúbenejších slovenských spisovateľov Jozef Karika poteší svojich čitateľov dvojknihou Hlad/Smäd. Na knižných pultoch by sa mala objaviť v októbri.



"Vznikla inak ako moje predchádzajúce romány," hovorí vo videu na sociálnej sieti Karika. Autor mysterióznych trilerov Trhlina, Strach, Tma či Priepasť ďalej vysvetľuje, že pôvodne chcel počas lockdownu upraviť svoje staršie aj nové hororové príbehy, ktoré vznikli v uplynulých dvoch dekádach, a vytvoriť konvenčnú zbierku hororových, mysterióznych príbehov. "Na svoje vlastné veľké prekvapenie som však zistil, keď som sa na to pozrel ako na celok, že jednotlivé príbehy vytvárajú jedno veľké rozprávanie, ktoré mi moje podvedomie dávkovalo uplynulých 20 rokov," prezradil autor. "Nanovo som to celé upravil, vznikol plnohodnotný román, ktorý je podaný cez príbehy prepletajúce sa v čase aj priestore. Pre mňa to bol najstrašidelnejší príbeh, aký som doteraz napísal," hodnotí Karika.



Spisovateľ upozorňuje svojich fanúšikov, že sa nesnaží robiť marketing a reklamu: "Uvidíme, keď dvojkniha v októbri vyjde, či mi dáte alebo nedáte za pravdu, že ak ide o nie najstrašidelnejší, tak o jeden z mojich najstrašidelnejších príbehov, aké som kedy napísal."



Karika ešte naznačil, že jeho nové románové mystérium sa má dotýkať temnej a tiesnivej histórie vrchu Čebrať pri Ružomberku. "Túto históriu mapuje na ploche takmer celého jedného storočia. Nesmierne ma bavilo to písať, pevne verím, že vás bude baviť to čítať," odkazuje čitateľom.