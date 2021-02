J. Kirschner: Dôležité je, aby skladba Láska neumiera bola dobrý song

Bratislava 25. februára (TASR) – V marci bude mať na televíznych obrazovkách premiéru seriál Slovania. Nové dvanásťdielne historicko-dobrodružné dielo je inšpirované slovanskou mytológiou. Titulná pieseň k seriálu má názov Láska neumiera, hudbu zložila Jana Kirschner s partnerom Eddiem Stevensom, text napísala speváčka, ktorá ju interpretuje so Štefanom Štecom.



Jana Kirschner si prvý úspech na poli filmovej hudby získala skladbou k filmu Pokoj v duši režiséra Vladimíra Balka, ktorý mal premiéru 29. januára 2009. Zložila aj titulnú pieseň k filmu Deti režiséra Jara Vojteka (premiéra 25. septembra 2014). Je aj autorkou piesne Dunaj k filmu Ostrým nožom režiséra Teodora Kuhna (premiéra 21. februára 2019).



„Je pravdou, že už mám za sebou písanie piesní pre niekoľko filmov, či už to bola pesnička Pokoj v duši, Dunaj aj pieseň k filmu Deti. Potom je to aj niekoľko seriálových vecí, ale pre deti. Teraz prišla takáto veľká historická téma. Vôbec som si to nevedela predstaviť, bola to ohromná zodpovednosť, ktorú som cítila na svojich ramenách. Jediné, čo som v jednom okamihu pochopila, že je úplne jedno, čo to je, ako to je, koľko ľudí za tým stojí. Dôležité je, aby to bol dobrý song. Dúfam, že túto úlohu som splnila,“ uviedla pre TASR speváčka a skladateľka.



Štvornásobná slovenská "zlatá slávica" sa pri svojej tvorbe podpisuje nielen pod autorstvo hudby, ale aj pod texty piesní. „Niektoré texty sa rodia veľmi spontánne a už sa v tom človek nemusí vŕtať, nič upravovať, je to tam na prvú. Niektoré témy sú niekedy trocha vzdialené a človek sa na ne musí pripraviť, dlhé miesiace okolo nich chodiť a nakoniec - ako aj pri tejto pesničke – sa text napíše za niekoľko hodín a minút. Ale cesta k textu je oveľa dlhšia,“ hovorí speváčka. "Napríklad pesnička Pokoj v duši bol asi ročný proces, kým som sa do toho dostala, pritlačil ma k tomu až ukrutný deadline, aby som to urobila. Odovzdala som to päť minút po dvanástej, ale napísala som to. Pamätám si, že ma na balkóne na Dlhých dieloch zrazu osvietilo. Boli asi štyri hodiny ráno, videla som Čierny Balog a napísala som to potom asi za dvadsať minút. Toto bol podobný prípad, kedy dlhé mesiace nič, a potom za jedno popoludnie som napísala celý text,“ dodala Kirschner.