J. Koleník odpremiéroval rozprávku Princezná stokrát inak
Rozprávkový príbeh so zaujímavým hereckým obsadením nakrúcali minulé leto na českých hradoch a zámkoch.
Autor TASR
Bratislava 21. januára (TASR) - Zloducha hrá vo filme Princezná stokrát inak od českého režiséra Miloslava Šmídmajera slovenský herec Ján Koleník. Na utorkovej (20. 1.) premiére v Bratislave priznal, že si stvárnenie zápornej postavy poručíka Ramora v rozprávke „o strate a znovuobjavení vlastnej identity“ mimoriadne užil.
„Stále je namosúrený, neustále hovorí Mor na vás, čiže praje a rozsieva zlo, prenasleduje, má nečestné mocenské úmysly. Všetko som si to tak zosobňoval, vtedy som mal asi také obdobie, že som bol veľmi senzibilný na celospoločenskú situáciu,“ povedal pre TASR Koleník k nenávistnému Ramorovi, ktorého si diváci v kinách užijú od konca januára.
Rozprávkový príbeh so zaujímavým hereckým obsadením nakrúcali minulé leto na českých hradoch a zámkoch. Rozpráva príbeh princeznej Stelly, osemnásťročného dievča z Jablčného kráľovstva, ktoré túži po dobrodružstve, no zároveň čelí tlaku očakávaní zo strany svojich rodičov. V deň svojich dvanástych narodenín si želá byť „kýmkoľvek iným“ - a jej prianie sa splní. Každé ráno sa prebúdza v úplne odlišnej podobe, od malého dieťaťa až po starú ženu.
V postave nie klasickej princeznej, svojskej a trochu vzdorovitej Stelly sa predstaví Ema Businská. „Je to výpravná rozprávka, ktorá v sebe mieša šerm s jazdou na koni, dobrodružstvo. Témou sebalásky a sebaúcty prehovára nielen k mladému divákovi, ale aj k tomu staršiemu,“ priblížila pre TASR Businská.
Dynamické a akčné scény, ktoré sľuboval scenár, pod ktorý sa podpísali Tomáš Belko a Tomáš Krejčí, presvedčili aj Jána Koleníka, aby prijal ponuku zahrať si Ramora. Šermovanie, zlaňovanie zámku či jazdu na koni označil za herecké čerešničky. „Na to som sa tešil ako malý chlapec. Ramor začal konať na vlastnú päsť, vytrhol sa z rúk svojmu nadriadenému, to všetko boli zaujímavé veci,“ dodal.
Rozprávka má podľa Koleníka veľmi pekné posolstvo a niečím sa odlišuje od iných rozprávkových príbehov. „Je o princeznej, ktorá nevzdoruje rodičom len tak, pretože to mladé princezné robia, ale ona sa hľadá. Rodičia z nej niečo chcú mať, ale ona s tým nesúhlasí, začína mať svoj názor, čo je sympatické v jej veku,“ komentoval Koleník filmovú novinku s tým, že je aj o tom, či rodičia z nás vykrešú čestného človeka alebo zviera. „Skrátka, čo všetko sa dá naprogramovať do mladej bytosti, aby bola plnohodnotným človekom, a to sa mi páči,“ podčiarkol.
Výpravnú rozprávku, ktorá humorne reflektuje dôležité témy dnešnej doby - tlak na výkon, prispôsobovanie sa očakávaniam druhých a predovšetkým potrebu prijať sa takí, akí sme, vstúpi do českých i slovenských kín od 29. januára.
