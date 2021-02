Jen Kratochvil má KHB priniesť novú progresívnu víziu

Bratislava 25. februára (TASR) - Nový riaditeľ Kunsthalle Bratislava (KHB) Jen Kratochvil má priniesť inštitúcii novú progresívnu víziu, aktualizovať jej identitu i prehlbovanie medzinárodných kontextov a spolupráce.



"Kunsthalle Bratislava disponuje všetkými základnými predpokladmi byť jedným z aktívnych a na medzinárodnom poli súčasného vizuálneho umenia ľahko rozpoznateľných aktérov. Je skvelo lokalizovaná v centre mesta, komunikuje svojou fasádou a do ulice otvoreným parterom so širokou verejnosťou, obýva veľmi kvalitný neskoro modernistický objekt so štedrými výstavnými priestormi," uviedol pre médiá kurátor a kritik Kratochvil pôsobiaci v Prahe a vo Viedni, ktorý zasadol na post riaditeľa KHB 1. februára. "Navyše, sa nachádza na rozvetvenej križovatke stredoeurópskej kultúrnej sféry. Bohužiaľ, doteraz bojuje s nedostatkom financií na splnenie svojej misie a chýba jej dostatočná vizibilita voči novým možným partnerom," zhodnotil Kratochvil, ktorý na katedre fotografie pražskej FAMU vedie spolu s Hynkem Altem Ateliér nové estetiky, v Galerii Rudolfinum sa venoval filmovej dramaturgii a vo Viedni spoluviedol nezávislý priestor Significant Other. Nový šéf KHB je však presvedčený, že so svojim tímom v synergii so zriaďovateľom, ktorým je Ministerstvo kultúry SR, a miestnymi aj zahraničnými partnermi, bude schopný nájsť na uvedené neduhy funkčné a udržateľné riešenia.



Kratochvil avizoval, že v prvých mesiacoch sa bude venovať predovšetkým dôkladnému zoznámeniu sa s internými procesmi KHB, jej zamestnancami a rozbehnutými projektmi. "Ďalším krokom je priamy kontakt so slovenskou umeleckou scénou, či už v on-line prostredí alebo osobnými stretnutiami a návštevami ateliérov," TASR o tom informovala PR manažérka Lila Rose s tým, že o výstavnom pláne na rok 2021 má KHB informovať prvý marcový týždeň.