J. Plodková: Z. Kronerová je neuveriteľná, je skrátka živel

Bratislava 5. júla (TASR) - Príbeh Kláry, ktorá sa po štyridsiatke stane zo dňa na deň single, rozpráva film Život pre samoukov. Hlavnú hrdinku, ktorú diváci uvidia "v nepredvídateľnom svete randenia a zoznamovacích trapasov", stvárnila Jana Plodková. V novej komédii hrá jej extravagantnú mamu slovenská herecká legenda Zuzana Kronerová. "Je skvelá. Neuveriteľná. Je skrátka živel," hovorí Plodková.



Jej filmovej Kláre našťastie nechýba životný nadhľad a svojský zmysel pre humor, takže ju nedokážu rozhádzať ani najkatastrofálnejšie zážitky. "Práve v tomto odstupe, v schopnosti nebrať život tak vážne a robiť si z neho skôr 'srandu' sme si s Klárou blízke," priznáva česká herečka. "Je to prakticky nepraktická žena. Všetko okolo seba zvláda, ale keď príde na ňu samotnú, zistíme, že je síce úplne stratená, no napriek tomu sa nezrúti a zachová si nadhľad. Práve preto som si ju obľúbila. Je trochu roztržitá, občas má zvláštne nápady, ale je ľudská," približuje Plodková hlavnú postavu komédie, ktorú nakrútila režisérka Jitka Rudolfová podľa knižného bestselleru Barbory Šťastnej s názvom Láska pre samoukov.



Akýmsi protipólom Kláry je jej výstredná, temperamentná mama, ktorá presne vie, čo chce, ide si za tým a nenechá si do života od nikoho hovoriť. Zahrala ju Kronerová. Pred kamerou sa so svojou filmovou dcérou Plodkovou stretla prvýkrát. Podľa slov českej herečky si navzájom veľmi dobre "sadli".



"Zuzana je skvelá. Neuveriteľná. Je skrátka živel. Tak príjemne sa s ňou pracuje, rozpráva. Je veľmi vtipná a pripravená na všetko," pochvaľuje si spoluprácu s Kronerovou Plodková, ktorá si v snímke okrem snahy prežiť výstredný životný štýl svojej excentrickej mamy musí poradiť aj s radami do života od svojráznej vzťahovej koučky, influencerky a 'trénerky šťastia'.



V ďalších úlohách komédie, ktorá "s nadhľadom a iróniou opisuje život dnešných štyridsiatničiek", sa predstavia Barbora Seidlová, Jaroslav Plesl, Václav Neužil, David Švehlík, Lukáš Příkazký či Simona Babčáková.



Život pre samoukov vstupuje do slovenských kín vo štvrtok 6. júla.











Trailer: www.youtube.com/watch?v=JmcXVes-SqE