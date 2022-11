J. Prušinovský predstavil v Bratislave novú českú komédiu Grand Prix

Bratislava 8. novembra (TASR) – Český scenárista a režisér Jan Prušinovský predstavil v utorok v Bratislave filmovú novinku Grand Prix. Situačnou komédiou nadväzuje na svoje úspešné seriály Okresní přebor, Čtvrtá hvězda a Most!. Tentoraz do hlavných úloh obsadil Kryštofa Hádka, Robina Ferra, Štěpána Kozuba a Annu Kameníkovú. V roadmovie účinkujú aj Miroslav Donutil a Tatiana Dyková.



"Je to komédia s presahom, nie je čisto len na zábavu, myslím, že je tam aj príbeh navyše, taký pravdivý. A je to roadmovie, nakrúcané v štyroch európskych štátoch, nie je to normalizovaná komédia," uviedol pre TASR pred bratislavskou premiérou Kryštof Hádek. "Hrám takú trosku zo severných Čiech, jazdil motokros, a keď zistí, že by mal možnosť ísť do Barcelony pozrieť sa na Grand Prix Formule 1, to je vec, ktorú hrozne chce," priblížil herec.



Úsmevný príbeh sa začína v pohraničnom meste Cvikov, kde bratranci Roman a Emil žijú a snívajú o tom, že raz budú pretekať vo Formule 1. Srdnatý a životom rozčarovaný Roman (Kryštof Hádek) vedie ošarpaný autosalón, svojrázny a poriadkumilovný Emil (Robin Ferro) zasa vedie jeho autodielňu. Jedného dňa Emil vyhrá v televíznej súťaži lístky na Veľkú cenu Formuly 1 v Barcelone, pohádaní bratranci sa vydajú na divokú cestu za snom plným nečakaných udalostí.



Do deja zasiahne aj niekoľko miestnych obyvateľov Cvikova. Bezzubého a šušlavého recidivistu s prezývkou Štětka hrá Štěpán Kozub. V úlohe miestneho policajta Holečka sa predstaví Marek Daniel a Romanovu mladú manželku hrá Anna Kameníková. Príbeh ovplyvní i večne nespokojný dôchodca, ktorého stvárnil Miroslav Donutil.



"Je to viac situačná komédia, humor v seriáli Most! bol sociálne ladený, Okresní přebor bol zasa dosť ansámblový, toto je situačná komédia, povedal by som, že je to francúzska komédia, postavená na situáciách, omyloch a chybách," povedal pre TASR Prušinovský, režisér, ktorý má na konte Českého leva za spomínaný seriál Most!, film Kobry a užovky a nominácie za film Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka.



Film Grand Prix uvedie do kín distribučná spoločnosť Magic Box Slovakia 17. novembra.