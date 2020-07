J. Rowlingová, autorka Harryho Pottera, oslavuje 55 rokov

Yate/Bratislava 31. júla (TASR) – Joanne Rowlingová, známa pod pseudonymom J.K. Rowling, je jednou z najpopulárnejších a najúspešnejších autoriek súčasnosti. Preslávila ju knižná séria o čarodejníckom učňovi Harrym Potterovi. Príbehy o mladom čarodejníkovi sa stali najlepšie predávanou knižnou sériou na svete – preložili sa do 80 jazykov a predalo sa vyše 500 miliónov výtlačkov. V piatok 31. júla sa dožíva britská spisovateľka, scenáristka a filmová producentka Joanne Rowlingová 55 rokov.



Joanne Rowlingová sa narodila 31. júla 1965 v meste Yate v Spojenom kráľovstve. Literatúra ju priťahovala od útleho detstva, pričom lásku ku knihám našla vďaka svojej matke Anne, ktorá bola vášnivou čitateľkou. Už ako mladé dievča zbožňovala Joanne Rowlingová vymýšľanie príbehov - ako šesťročná napísala prvé krátke príbehy. Jej prvá detská poviedka rozprávala o králikovi menom Rabbit, ktorý ochorel na osýpky, ale jeho kamaráti ho chodili pravidelne navštevovať.



Na nátlak rodičov si vybrala štúdium francúzštiny a klasickej filológie na univerzite v Exeteri (University of Exeter), čo neskôr označila za chybu. Po ročnom pobyte v Paríži, ktorý bol súčasťou jej vysokoškolských štúdií sa presťahovala do Londýna. Po ukončení vysokej školy prešla niekoľkými zamestnaniami, pracovala aj ako bilingválna sekretárka pre Amnesty International.



Nápad na napísanie príbehu o chlapcovi navštevujúcom čarodejnícku školu dostala v lete 1990 počas cesty vlakom z Manchesteru do Londýna, o čom spisovateľka neskôr povedala: "Harryho obrázok sa mi zrazu vyplavil priamo pred očami. Nedokážem povedať prečo, ani čo presne ho vyvolalo. V tom okamihu som videla Harryho aj školu pre malých kúzelníkov úplne jasne a zreteľne. Zrazu som myslela na chlapca, ktorý nevie, kým naozaj je, až do okamihu, keď dostane list z kúzelníckej školy. Ešte nikdy som sa necítila nejakú predstavou taká rozrušená".



Joanne Rowlingová prežívala v tom čase zložité životné obdobie – nevedela uniesť stratu matky, ktorá zomrela v roku 1990 po dlhoročnom boji so sklerózou multiplex.



Utiecť pred bolesťou a začať nový život sa rozhodla odchodom do Portugalska, kde vyučovala angličtinu. Tam sa aj vydala za svojho prvého manžela, portugalského televízneho reportéra Jorga Arantesa. V roku 1993 sa im narodila dcéra Jessica. Manželstvo ale nevydržalo a ešte pred rozvodom sa vrátila v roku 1994 spolu s dcérou do Edinburghu. V hlavnom meste Škótska, nezamestnaná a žijúca zo štátnej podpory približne 80 eur týždenne dokončila v roku 1995 svoj prvý príbeh o Harrym Potterovi, na ktorom pracovala nepretržite päť rokov.



Rukopis prvého dielu knižnej série zaslala dvanástim vydavateľským domov. Všetky ju odmietli. Fantasy román Harry Potter a kameň mudrcov (Harry Potter and the Philosopher's Stone, 1997) vydalo napokon britské nakladateľstvo Bloomsbury. Krátko po vydaní zaznamenala kniha obrovský úspech a dlhé týždne kraľovala rebríčku bestsellerov vo viacerých krajinách sveta. Povzbudená autorka v písaní pokračovala a napísala ďalších šesť, nemenej úspešných pokračovaní. Kúzelný svet Harryho Pottera ožil aj na filmovom plátne v ôsmich kasových trhákoch.



Z nezamestnanej slobodnej matky sa zrodila spisovateľka, ktorá sa stala vďaka písaniu kníh prvou dolárovou miliardárkou. V roku 2001 si kúpila luxusné sídlo v štýle 19. storočia na brehu rieky Tay v Škótsku. V tom istom roku sa druhýkrát vydala za lekára Neila Murraya. O dva roky neskôr sa im narodil syn David Gordon a v roku 2005 dcéra Mackenzie Jean.



Autorka fenoménu menom Harry Potter sa aj v súčasnosti aktívne venuje literárnej tvorbe. Napríklad v roku 2018 jej vyšla detektívka Lethal White (Smrtiaca biela) a na september 2020 je naplánované vydanie ďalšieho pokračovania príbehov súkromného detektíva Cormorana Strikea pod názvom Troubled Blood.



Joanne Rowlingová sa rovnako ako písaniu venuje aktívne aj filantropii. Je prvou miliardárkou, ktorá stratila svoj status preto, lebo venovala financie na charitatívne účely. "Keď ste dostali omnoho viac, než potrebujete, máte morálnu zodpovednosť zachovať sa múdro a naložiť s tým inteligentne," povedala svetoznáma spisovateľka.