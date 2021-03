J. Slabák z Moravanky má 80, gratuluje mu aj slovenský orchester

Bratislava 24. marca (TASR) - Zakladateľ a kapelník legendárnej dychovky Moravanka, trubkár Jan Slabák oslavuje v stredu 80 rokov. K jubileu mu všetko najlepšie prostredníctvom sociálnej siete zaželal aj slovenský orchester Taste of Brass, ktorý oslávenca Slabáka označuje za svoj veľký vzor. "Nemenej známe je aj jeho účinkovanie v tanečnom žánri, ktorý je tak blízky aj nám. Maestro prajeme veľa zdravia a síl do rozdávania radosti s Moravankou v ďalších rokoch," odkazuje Taste of Brass. Zoskupenie tiež zverejnilo fotku z roku 2008, na ktorej je Jan Slabák zobrazený s budúcim "kapelníkom" Taste of Brass, v tom čase 12-ročným lídrom orchestra Davidom Krajčím.



"Celý rad dnes už profesionálnych hráčov na plechové dychové nástroje má vo svojich začiatkoch čo dočinenia s dychovkou. Aj u nás v Taste of Brass sme na tom rovnako, mnohí z našich hráčov sa dodnes angažujú v rôznych dychových hudbách. Jan Slabák je tak pre nás veľkou inšpiráciou už mnohé roky," povedal pre TASR Krajčí. "Práve ten sýty, žiarivý a podmanivý tón jeho trúbky bol spúšťačom udalostí, ktoré ma ako šesťročného priviedli k tomuto krásnemu nástroju, a vďaka ktorým existuje aj náš orchester," dodal.



Jubilant Jan Slabák nie je známy len z prostredia dychovej hudby, už ako 19-ročný bol prvým trubkárom Státní filharmonie Brno, vyučoval na Janáčkovej akadémii múzických umení. "Mimoriadne kvalitné sú aj jeho bigbandové nahrávky a žánre klasickej či tanečnej hudby, ktoré často implementoval aj do repertoáru svojej Moravanky," poznamenal Krajčí. S úsmevom priznáva, že Slabákom chcel byť odmalička: "Malí chlapci často snívajú o povolaní policajta, smetiara či kozmonauta. Keď sa pýtali mňa, nespomínal som slová muzikant či trubkár. Chcel som byť prosto Slabák."



Jan Slabák (1941) je rodák z Kelčan na Hodonínsku, žije na okraji Brna. Jeho Moravanka, ktorej repertoár vychádza predovšetkým z moravského folklóru, bola mimoriadne obľúbenou dychovou kapelou v Československu. Preslávila sa aj za hranicami republiky. V dobe najväčšej slávy vystupovali aj v Rakúsku, Nemecku, predstavili sa tiež na turné v USA. S kapelou, ktorá vznikla v roku 1972, absolvoval tisícky koncertov, ich LP platne mali nevídaný úspech, početných priaznivcov si našli aj televízne programy s Moravankou.