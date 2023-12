Jakubisková: Manžel bol človek, ktorý videl do budúcnosti

Bratislava 4. decembra (TASR) - Najočakávanejší slovenský film posledných rokov "Perinbaba a dva svety" vstúpi do kín 7. decembra. Pokračovanie legendárnej rozprávky režiséra Juraja Jakubiska predstavili v pondelok na novinárskej projekcii v Bratislave.



Producentka Deana Jakubisková pre TASR potvrdila, že magické číslo sedem zohráva v záverečnom veľdiele Juraja Jakubiska významnú úlohu. "Sedmička je číslo filmového hrdinu Lukáša, šťastné i nešťastné, sedmička mu prináša radosť i slzy, hýbe mu trošku životom, je to číslo, ktoré dostane od Perinbaby," naznačuje.



Pokračovanie vianočnej rozprávky, plné lásky, fantázie, kúziel a humoru, má ambície zaujať všetky generácie. Lukáš, v podaní Lukáša Frlajsa, syn pôvodných hrdinov Alžbetky a Jakuba, sa vydáva na strastiplnú cestu do bájnej krajiny hojnosti za dobrodružstvom a láskou Luciou (Valéria Frištik). Na ceste ho chráni a pomáha mu jeho kmotra Perinbaba (Giulietta Masina), zatiaľ čo Zubatá (Darija Pavlovičová, Albín Medúz a Valerie Kaplanová) sa mu snaží ublížiť a kladie mu polená pod nohy podobne ako jeho otcovi Jakubovi.



"Môj manžel bol človek, ktorý videl do budúcnosti, presne videl a cítil veci, ktoré nás ešte čakajú, preto si myslím, že jeho filmy zostávajú stále živé. V Perinbabe nám ukazuje, akým spôsobom človek môže uchopiť osud do svojich rúk, keď má tú silu a vieru a má tú víziu, že chce svoj život zmeniť kvôli láske," poznamenala Jakubisková. Komentovala aj názov filmu. "Keď sa nad tým zamyslíte, zistíte, že v celom živote máte dva svety - duchovný a materiálny, trojrozmerný a potom imaginárny, ktorý prežívate inak. V tejto rozprávke sú dva svety - realita a sen, nebeský svet Perinbaby - svet na zemi, svet začarovaný aj odčarovaný, vždy je to v týchto protipóloch alebo paralelných symbiózach, a je to na veľké zamyslenie nad nami, pretože mi tie dva svety potrebujeme k životu," vysvetľuje producentka.







Film nakrúcali prevažne na východnom Slovensku, čo mohlo mať súvis s Jakubiskovým rodným krajom. "Východné Slovensko má inú atmosféru, úplne inú energiu ako stredné alebo západné Slovensko. Je oveľa tajomnejšie, prekvapivejšie, je to miesto, kde sa striedajú polohy energií, výška a hĺbka. Nebolo to asi len tým, že tam vyrastal a niesol si to v sebe, ale je to aj tým, že tá energia pôsobí na ľudí, ktorí tam žijú, pôsobila aj na náš štáb," prezradila k lokáciam výtvarného diela Jakubisková.



V Jakubiskovom poslednom filme uvidia diváci aj Andreu Verešovú, Ivana Romančíka, Reného Štúra, Petru Vančíkovú, Ľubomíra Pauloviča, Valériu Zawadskú a Dana Nekonečného ako Principála v jeho poslednej filmovej role.