Ján Jackuliak prichádza pod menom IAN s novinkou Štiepim atóm

Bratislava 15. októbra (TASR) – Známy slovenský herec Ján Jackuliak sa v tomto roku rozhodol vrátiť k hudbe. Jeho nový projekt dostal názov IAN a štartuje ho nová skladba Štiepim atóm. Text napísal sám, hudobne sa na nej podieľali Samuel Hošek a Roland Kaník. TASR o tom informoval PR manažér Rado Mešša.



„V marci a apríli, keď všetci sedeli doma, mal som zrazu veľa času. Čítal som knihy, pozeral filmy a rozmýšľal som o tom, čo to všetko okolo nás znamená. To ma dostalo k tomu, že som začal písať a zrazu z toho vyskočili texty, ktoré by som si vedel predstaviť ako pesničky. Vtedy ma to nakoplo a rozhodol som sa s tým zase začať. Hudba ma baví, naplňuje a je pre mňa ako dokonalá psychohygiena,“ povedal o návrate k hudbe IAN.



Ján Jackuliak počas účinkovania v Mestskom divadle Brno spolu s kolegami založil kapelu ALLX. S ňou sa dostali do českej verzie súťaže X Faktor, v ktorej zabodovali a absolvovali množstvo vystúpení.



„S divadlom sme za sedem rokov prejazdili celú Európu krížom-krážom a počas zájazdov sme v partii šiestich kolegov začali vymýšľať skladby, aby sme sa zabavili. Viac-menej zo zábavy sme sa prihlásili aj do súťaže a tam to zafungovalo. Tak sme to rozbehli,“ hovorí o svojich hudobných skúsenostiach IAN a dodáva: „Skončilo to však celkom rýchlo. Už dva roky po vypuknutí toho posúťažného šialenstva sme to nevedeli udržať pokope, a tak som ako prvý z toho odišiel.“







IAN je severská verzia mena Ján a zároveň pripomína názov českej legendárnej skupiny J.A.R., ktorá je pre Jána Jackuliaka veľkou inšpiráciou k jeho tvorbe. Podobne ako oni chce zakladať svoju hudbu na dobrých textoch s myšlienkou a totálnym nadhľadom. Spolu s hudobnými producentmi IAN vytvára svoj nový hudobný štýl, ktorý bude kombinovať funky s ďalšími žánrami.



Prvá skladba projektu IAN Štiepim atóm už má aj videoklip. Nakrúcal ho režisér Laco Cmorej s art directorom Samom Hošekom. Nakrúcali ho takmer 12 hodín v Bratislave a okrem Jána Jackuliaka a hudobníka Rolanda Kaníka sa v ňom objavia aj známe tváre Soňa Norisová, Dávid Hartl, Ďuro Hrčka a Gregor Hološka.