Jan Svěrák a Tomáš Klus predstavia muzikál Branický zázrak

Bratislava 15. januára (TASR) - Oscarový režisér Jan Svěrák a oceňovaný spevák a skladateľ Tomáš Klus spojili svoju fantáziu a skúsenosti a vytvorili Branický zázrak. Ich nový divadelný muzikál si dal za cieľ pretancovať sa s ľuďmi bez domova späť k radosti zo života. Tomáš Klus si v muzikáli aj zahrá a predstaví naživo 18 úplne nových piesní. Divadelná prvotina úspešného režiséra Svěráka má na Slovensku premiéru 22. januára v divadle Nová scéna. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



Humorná hyperbola, originálna autorská hudba, hravá choreografia aj netradičné poňatie spoločenských i rýdzo osobných tém. Libreto muzikálu z pražskej periférie napísal filmový režisér Svěrák a piesne aj texty k nemu zložil Klus. Pre Svěráka je uvedenie muzikálu divadelnou prvotinou.



"Začal som písať nový scenár a dlho som nechcel uveriť tomu, že mi pod rukami nevzniká film, ale divadelný muzikál. Ja som totiž divadlo nikdy nerobil. A kto by mal zložiť všetky tie nové piesne? Hádam jedine Tomáš Klus by mohol," konštatuje režisér a scenárista.



Mystický príbeh z dnešného Braníka rozpráva o pesničkárovi v kríze stredného veku. Cíti, ako sa vzďaľuje svojej žene a ako mu ubúda síl. Keď mu zmizne aj bicykel z garáže, rozhodne sa nájsť vinníka a získať späť, čo mu kedysi patrilo. Tak sa dostane až k miestnym bezdomovcom, v lesíku ktorých sa údajne za splnu snívajú mocné sny. Strávi s nimi magickú noc, ktorá prinesie nečakané prebudenie. Obľúbený pesničkár si príbeh tak zamiloval, že preň počas niekoľkých mesiacov zložil 18 nových piesní, zahral si aj hlavnú postavu.



Svěrák v muzikáli spája pôsobivé kontrasty - prostredie bezdomovcov a pozlátku popularity slávneho speváka, dekorácie z recyklovaných materiálov a výtvarné projekcie.



"Máme tendenciu zatvárať oči pred realitou, pokiaľ sa nám nepáči, ako napríklad spomínaní bezdomovci. Pritom to býva práve odmietaná a zapudzovaná časť skutočnosti, ktorá nám nastavuje to najvernejšie zrkadlo," dodáva Svěrák.



V muzikáli hrajú Tomáš Klus, Veronika Khek Kubařová, Martin Dejdar, Šimon Bilina, Radka Pavlovčinová a Dušan Kollár. Choreografiu vytvorili Tomáš Rychetský a Denisa Musilová, hrá kapela Tomáša Klusa a hostia.