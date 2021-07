Jana Glovaťáková, zverenkyňa J. Kirschner vydala ďalší song

Bratislava 9. júla (TASR) - Slobodná je názov hudobnej novinky, ktorú predstavuje Jana Glovaťáková. Tá zažiarila v speváckej súťaži po boku Jany Kirschner, ktorá jej bola koučom počas celého jej pôsobenia v šou. TASR o tom informovala PR manažérka Jana Trellová.



Dodala, že pesnička od mladej slovenskej speváčky dostala aj "dobrodružný vizuál". Glovaťáková si vo videoklipe aj sama zahrala niekoľko úloh, ktorých sa doposiaľ stránila.



"Slobodná preto, že sa cítim vo svojom živote voľná a všetko, čo mi príde do cesty, prekonávam ľahšie ako predtým. Je to motivačný song, chcem aby sa ľudia viac smiali a hodili svoje problémy za hlavu," priblížila svoju novinku Jana. O produkciu a zároveň mix/master sa postaral Ľubomír Mazák z Randal Group production a o videoklip Adrián Kutný. Koncom tohto roka má speváčka v pláne vydať EP a aktuálne pracuje na nových skladbách







Tvorbu videoklipu Slobodnej nechala speváčka výlučne v kompetencii známeho "clipmakera". "Nechala som to na Adriána, chcel v ňom ukázať vo mne rôzne emócie - ako sa bojím jazdy na koni, ako sa bojím vstúpiť do vody... A tieto strachy som v tom klipe prekonávala," vysvetľuje Glovaťáková. "Ako už naznačuje názov, pesnička je o tom, že človek prekonáva stále nejaké prekážky a bojuje s tým, čo mu život prinesie, tak dúfam, že aj tak bude vnímať tento odkaz aj divák," dodala.