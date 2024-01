Jana Kirschner predstavuje singel Struny, avizuje ním nový album

Bratislava 17. januára (TASR) - Oceňovaná speváčka a skladateľka Jana Kirschner predstavuje autobiograficky ladenú skladbu s názvom Struny. K novinke jedna z našich najlepších speváčok nakrútila klip, v ktorom si po prvý raz vyskúšala úlohu režisérky. Song Struny je prvou ochutnávkou nového štúdiového albumu Obyčajnosti, ktorý vychádza 5. marca. TASR o tom informoval PR manažér Alexander Čerevka.



V novej pesničke sa Jana Kirschner vracia do detstva, k momentom, ktoré ju zmenili, aj k spomienkam na ľudí a miesta, ktoré v nej zanechali stopu. Okrem hip-hopového beatu v skladbe počuť folklór, ktorý je s detstvom speváčky úzko spätý.



"Struny sú o mojom sne. O tom, že nič vás nedokáže zastaviť, ak viete, kam chcete ísť. Aj keď zídete z cesty, dôležité je nestratiť stopu. Moje dospievanie nebolo ľahké pre nikoho z našej rodiny. Mama sa bála, čo zo mňa vyrastie, ale otec veril, že to zvládnem. Asi mal pravdu, alebo som mala len šťastie, no prežili sme. Aj oni, aj ja. Táto pesnička predznamenáva zvuk celého albumu. Prirodzený, akustický sound, žiadne veľké postprodukcie," približuje novú tvorbu speváčka.



Tému novej skladby reflektuje a ďalej rozvíja spomenutý klip, ktorý sa nakrúcal v jej rodnom Martine, najmä v Národnej knižnici. Autorka do tvorivého procesu zapojila celú rodinu, dcéry aj rodičov. V klipe sa vracia na miesta, kde vyrastala, vďaka papierovým maskám dostáva celý vizuál jemne surreálny nádych.



"Koncept klipu som mala od začiatku v hlave, ale bez pomoci mladých scénografov od Michala Lošonského by sme to nezvládli. Rovnako nám pri finálnej realizácii výrazne pomohli naši skvelí priatelia, režisér Juraj Johanides s kameramanom a fotografom Viktorom Cickom," doplnila speváčka a hudobníčka, ktorá žije v Londýne.