Jana Kirschner pripravuje koncert Večer trojkráľový
Na koncerte bude Janu sprevádzať Robert Balzar Trio, ktoré tvorí Robert Balzar (kontrabas), Vít Křišťan (piano) a Kamil Slezák (bicie).
Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - V utorok 6. januára 2026 sa bratislavská Stará tržnica premení na miesto, kde sa hudba, priateľstvo a storytelling spoja do jedinečného večera. Jana Kirschner tu odohrá svoj výnimočný novoročný koncert s názvom Večer trojkráľový, ktorý bude hudobnou oslavou priateľstva a pesničkárskeho remesla. TASR informoval PR manažér Marek Kučera.
„Večer trojkráľový bude mojím prvým koncertným nádychom v novom roku a zároveň spoločným vydýchnutím za tým, čo už bolo. Myslím si, že napriek ťažkej situácii všade okolo je stále čo oslavovať. Som človek, ktorý sa radšej díva do budúcna, a verím, že dobré časy sa neskončili,“ hovorí Jana Kirschner a dodáva: „Celý večer bude koncipovaný ako veľká rodinná oslava, na ktorú si pozvete tých, ktorých chcete vidieť a ktorých ste už dlho nevideli. Stretneme sa na jednom pódiu, za jedným stolom a cez pesničky si povieme všetko potrebné. Vystúpia aj moji traja hudobní hostia, ktorých môžem s čistým svedomím nazvať kráľmi.“
Jana všetkých hostí postupne predstaví na svojich sociálnych sieťach. Okrem špeciálnych hostí a priateľov hudby bude Večer trojkráľový výnimočný aj v estetike pódia a jeho umiestnenia v Starej tržnici. Jana totiž prvýkrát vystúpi na 360-stupňovom pódiu, vďaka ktorému bude ešte bližšie k svojim fanúšikom.
„Ľudia budú sedieť všade okolo nás - doslova na dotyk. Aj preto sme sa tentoraz viac zamerali na blízke prežívanie než na veľkolepú šou. Nestaviame na megalomanské setupy, ale na intimitu priestoru a zvuku. Aj repertoár koncertu je celkom iný. Zaznejú piesne, ktoré ľudia dlhšie nepočuli, ale aj také, ktoré sme doposiaľ nikdy naživo nehrali. Popritom predstavíme aj úplne nové skladby,“ spresnila.
Na koncerte bude Janu sprevádzať Robert Balzar Trio, ktoré tvorí Robert Balzar (kontrabas), Vít Křišťan (piano) a Kamil Slezák (bicie). Poslední dvaja menovaní odohrali s Janou už desiatky koncertov, ale v rámci tria sa na jednom pódiu stretli len raz - v Banskej Bystrici. A práve tam sa vytvorilo magické hudobné puto, ktoré Janu inšpirovalo.
Medzi nami video: www.youtube.com/watch?v=cgnEc1fsWa4
Lovestory feat. Milan Ondrík video: www.youtube.com/watch?v=B1cY4k5PUNM
