Jana Kirschner uviedla s úspechom bratislavský Večer trojkráľový
K sviatočnej atmosfére prispeli aj diváci v netradične postavenom hľadisku v tvare arény, takže účinkujúci boli na pódiu uprostred divákov na ploche tržnice.
Autor TASR
Bratislava 7. januára (TASR) - Večer trojkráľový uviedla v utorok (6. 1.) speváčka a skladateľka Jana Kirschner v bratislavskej Starej tržnici. Zámer vytvoriť večer, ktorý bude hudobnou oslavou priateľstva a pesničkárskeho remesla, sa dokonale vydaril. Bolo to prvé hudobné podujatie tohto druhu, v ktorom sa okrem protagonistky a formácie Robert Balzar Trio predstavili aj hostia Andrej Šeban, Denis Bango a Nina Kohout.
K sviatočnej atmosfére prispeli aj diváci v netradične postavenom hľadisku v tvare arény, takže účinkujúci boli na pódiu uprostred divákov na ploche tržnice. A diváci reagovali od prvej piesne, nešetrili dlane ani hlasivky.
Do playlistu dvojhodinového koncertu sa vošlo dvadsaťdva piesní, medzi nimi Palisády, Chcela by som, Máj, krásny máj, Struny, Rýmy, Miluješ, Delia nás, Líška, Pelikán, Ty a ja, Divná, Sama, Na čiernom koni, Láska neumiera, Malá zem, Modrá, Unesená a na záver už iba akusticky so španielskou gitarou známy song Pokoj v duši. Odmenou pre účinkujúcich bolo zaslúžené standing ovation.
“Bol to môj nápad, vždy som mala rada ten dátum a vždy mi to tak prišlo také magické, zároveň je to ukončenie starého roka aj nadýchnutie do toho nového. Mala som pocit, že by som chcela urobiť niečo pekné pre ľudí bez toho, aby sme sa nejakým spôsobom snažili moralizovať. Spoločne osláviť bez rozdielu na to, z akej strany sme prišli. V strede plochy pódium a stretnutie na takomto podujatí,” hovorí Jana Kirschner.
Nevšedné na nevšednom koncerte bolo spojenie speváčky a formácie Robert Balzar Trio. “Ja som začala hrávať s Vítom Křišňanom, ktorý je klavirista, postupne prišiel bubeník Kamil Slezák a jedného dňa sme si povedali, že poďme vyskúšať hrať s Robertom. Zahrali sme koncert v Banskej Bystrici, hrali sme medzi ľuďmi, bolo to akustické a bol to krásny zážitok. Tak sme si povedali, že by sme to chceli posunúť do Starej tržnice a zavolať aj troch hostí,” dodala pre TASR úspešná speváčka a skladateľka.
Večer trojkráľový uvedie Jana 16. januára aj v Prahe v multižánrovom kultúrnom priestore Nová spirála na Výstavišti.
