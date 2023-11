Bratislava 9. novembra (TASR) - Jana Kozáková so skupinou Mukatado vydávajú nový album Krajina. Vychádza takmer po šiestich rokoch od vydania predchádzajúcej platne Korene. S albumom vychádza pilotný singel Voda živá, ktorý spolu s videoklipom udáva čistú atmosféru celého albumu. TASR informovala o tom PR manažérka Andrea Turčina.



"Album je pripomenutím toho, čo je pre mňa nesmierne dôležité, a to je ľudskosť. Poslednú dobu som mala pocit, že na to často zabúdame. Stále som si kládla otázku, kedy som najšťastnejšia, a prišla som na to, že vtedy, keď môžem súznieť s druhými ľuďmi, keď dochádza k pochopeniu, či už súhlasnému, alebo nesúhlasnému, ale proste cítite rovnakú vlnovú dĺžku. Piesne sa teda dotýkajú ľudských hodnôt, tém, nad ktorými je vhodné sa občas zamyslieť. Bol to v podstate dvojročný rozhovor so sebou samou, ktorý sa transformoval a uzrel svoju podobu v textoch, ktoré dal na papier textár a producent Peter Dobrík," uviedla pre médiá speváčka Jana Kozáková.



Novinka sa podľa slov speváčky bude od predchádzajúcej tvorby kapely značne líšiť, ale určite v nej poslucháč nájde aj nejaké spojitosti s predošlou tvorbou. K nahrávaniu si pozvala popredných slovenských jazzmanov aj vokalistky z banskobystrickej opery.



"Niektoré vokalistky mi povedali, že majú pocit, ako by tie piesne mali na ne terapeutické účinky, a to som vlastne aj chcela dosiahnuť, aby ste sa pri počúvaní jednoducho cítili dobre. Ak sa mi to podarilo, budem rada. Texty sa dotýkajú tém ako emócie, vzťahy a prepojenie ľudí samotných a ľudí s prírodou. Sú to moje spevné linky, ktoré mi zneli v hlave a za pomoci kolegov sa nám ich podarilo dostať von a zaznamenať. Pre mňa je album Krajina zatiaľ môj najintímnejší a najkrajší album, aký som doposiaľ nahrala. Priala by som si, aby mal liečivé účinky a priniesol do našich životov viac lásky a pochopenia," dodala Kozáková.











Voda živá klip: www.youtube.com/watch?v=K4FNHwMN3Vo