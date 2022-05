Jana Šrámková, autorka románu Biela stužka v tvojich vlasoch, jubiluje

Bratislava 12. mája (TASR) - V 60. rokoch minulého storočia vytvorila moderný variant detskej literatúry, pričom jej diela sa prekladajú do mnohých jazykov. Spisovateľka Jana Šrámková je jednou z najoriginálnejších postáv modernej slovenskej literatúry pre deti a mládež.



Autorka prekladaného románu Biela stužka v tvojich vlasoch, ktorý bol tiež sfilmovaný, si v prózach často všíma a citlivo stvárňuje aj tienistejšie stránky detstva či mladosti.



Slovenská spisovateľka, autorka literatúry pre deti a mládež, Jana Šrámková sa vo štvrtok 12. mája dožíva 80 rokov.



Jana Šrámková, vlastným menom Jana Turanová, sa narodila 12. mája 1942 v Bratislave. V rokoch 1954 až 1958 študovala na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave, avšak po troch rokoch práce v reklamnej agentúre sa v roku 1961 rozhodla pre kariéru profesionálnej spisovateľky.



Už ako stredoškoláčka publikovala verše v Mladej tvorbe. Verše pre deti publikovala aj v Ohníku, Zorničke a v časopise Včielka. V časopise Slovenské pohľady uverejňovali v roku 1961 na pokračovanie jej prozaický debut - novelu pre mládež Strach mal moje oči. Keďže v nej načrela do vtedy tabuizovanej problematiky prerušenia tehotenstva, knižného vydania sa novela nedočkala, nebola vydaná ani neskôr.



Knižným debutom Jany Šrámkovej sa tak stala hravo-lyrická kniha rozprávok o potrebe ľudskej blízkosti nazvaná Kľúč od zlatej brány (1965). Autorské rozprávky vydala v knihe Lupienok a princezná Makovienka (1971). Pre deti sú určené aj ďalšie knihy napríklad Ako rastú futbalisti (1982), Robko a Ďobko (1984), Dievča ako z výkladu (1986), Rozprávky štrbavej opičky (1989), Hop zo škôlky do školičky (spolu s Jánom Turanom, 2012) alebo Robko a Zobko (2013).



Problém odcudzenia rodičov od detí nastolila Jana Šrámková v knihe poviedok Láska v troch osobách (1969). Práve na motívy tejto knihy napísala svoje najvýznamnejšie i najznámejšie dielo Biela stužka v tvojich vlasoch (1973), za ktoré dostala cenu vydavateľstva Mladé letá. Tento román patrí medzi najpozoruhodnejšie prózy pre mládež v slovenskej literatúre.



Cez príbeh dospievajúcej Šimony vyrastajúcej v prostredí starobinca s matkou, ktorú nazýva pre pokročilý vek "mabička", v ňom upozornila na viaceré aktuálne sociálne a generačné problémy v slovenskej spoločnosti. Autorku znepokojilo najmä uponáhľané životné tempo, citový chlad a mravná tuposť človeka, ktoré vedú k ľahostajnosti a necitlivosti i voči najbližším. Román, ktorý bol preložený do piatich jazykov, sa stal v roku 1977 predlohou rovnomenného slovenského filmu režiséra Vladimíra Kavčiaka.



Problematické spolužitie detí s rodičmi tvorí základ aj jej poviedkovej knihy Ostrie (1997).



Spisovateľka Jana Šrámková získala v roku 2005 ocenenie Trojruža za celoživotnú literárnu prácu.