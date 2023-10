Janais a BuranoWski predstavili videoklip k duetu Rieky

Bratislava 11. októbra (TASR) - Speváčka Janais vydala v závere novembra minulého roka album s názvom Dve tváre Janais. Singel z albumu, duet Rieky s Tomášom Buranovským, predstavuje publiku spolu s videoklipom. TASR informoval manažér Peter Kothaj.



"Kým padá dážď, tečú rieky. Nech každý z nás, pláva s niekým," spievajú Janais a BuranoWski v ich spoločnom duete s názvom Rieky. Autorkou hudby aj textu je samotná speváčka. K výberu Tomáša Buranovského uvádza: "Už počas skladania piesne som sa ju snažila počúvať ako externý poslucháč a domýšľala som si k nej hlasy rôznych slovenských interpretov. Len čo som si v piesni predstavila Tomáša, mala som jasno. Pieseň Rieky Tomášovi nielen pristane, on ju svojím prejavom urobil ešte zaujímavejšou a chytľavejšou."



Dvojica sa prvýkrát osobne stretla až priamo v štúdiu pri nahrávaní piesne. "Cez sociálne siete sme boli v kontakte už niekoľko rokov. Občas sme si napísali a vzájomne pogratulovali k hudobným úspechom, no osobne sme sa mali možnosť stretnúť až pri tejto spolupráci. Keď mi Janais poslala nahrávku, neváhal som, jej tvorba sa mi úprimne páči. V štúdiu sme pochopili, že naše hlasy pekne ladia a od tej chvíle to bola viac zábava ako práca. Verím, že to pocítia všetci, ku ktorým sa pieseň dostane," doplnil BuranoWski.



Scenáristom aj režisérom videoklipu je Jakub Šteinecker, s ktorým speváčka spolupracovala v minulosti už viackrát. Tentoraz videoklip natočili v ateliéri, prevažne na bielej ploche a využili kontrasty - čierna verzus biela.