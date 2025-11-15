Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 15. november 2025Meniny má Leopold
< sekcia Kultúra

Janais oslavuje desať rokov albumu Vianočná Janais

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Reedícia albumu ponúka 17 piesní a celú hodinu čistej vianočnej atmosféry, v ktorej sa prelínajú slovenské koledy, autorské piesne i pretextované svetové vianočné klasiky.

Autor TASR
Bratislava 15. novembra (TASR) - Speváčka Janais oslavuje presne desať rokov od vydania albumu Vianočná Janais, ktorý sa stal jedným z najúspešnejších slovenských vianočných albumov. Získal dvojnásobnú platinovú platňu za predaj, nadšené ohlasy fanúšikov aj kritikov a zároveň odštartoval tradíciu každoročných vianočných koncertov pod rovnomenným názvom. K výročiu prináša speváčka hneď niekoľko prekvapení - reedíciu albumu s novou obálkou, remastrovaným zvukom, bonusovými piesňami a navyše aj limitovanú edíciu na vinyle. TASR o tom informovala PR manažérka Andrea Turčina.

„Veľmi sa teším, že môj vianočný album je aj po celej dekáde stále žiadaný. V priebehu rokov sme však s kapelou nahrali ďalšie zimné a vianočné piesne, ktoré som chcela fanúšikom priniesť na jednom mieste. Preto tento kompilát spája to najlepšie - pôvodné aj nové piesne, lepší zvuk aj novú obálku. A aby to bolo úplné, pridali sme aj novinku Vianočný príbeh, slovenskú verziu piesne The First Noel,“ hovorí Janais.

Reedícia albumu ponúka 17 piesní a celú hodinu čistej vianočnej atmosféry, v ktorej sa prelínajú slovenské koledy, autorské piesne i pretextované svetové vianočné klasiky. „Nápad s vinylom vznikol spontánne. Pri príprave reedície som si v štúdiu prezerala platne rôznych interpretov a priznávam, že som im to trošku závidela. Náš producent Randy Gnepa sa na mňa pozrel a povedal: Kedy, keď nie teraz? A mal pravdu. Som šťastná, že si môžem splniť ďalší hudobný sen - vlastnú platňu,“ dodáva speváčka.

K albumu neodmysliteľne patria aj tradičné vianočné koncerty, ktoré Janais tento rok odohrá v rekordnom počte - až 18 vystúpení po celom Slovensku, začína už 29. novembra v Piešťanoch, nevynechá krajské mestá Žilinu, Bratislavu či Prešov. „Vianočné koncerty sú pre mňa aj po desiatich rokoch výnimočné nielen repertoárom, ale aj celkovou náladou v kapele. Na pódiu si doslova užívame pokoj, blízkosť a radosť, ktorú hudba prináša. A ak sa nám podarí túto atmosféru preniesť aj na divákov, je to pre nás hudobníkov ten najkrajší pocit,“ doplnila Janais.
.

Neprehliadnite

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov I.

Šutaj Eštok: O demisii Kmeca sa rozhodlo bez verejného gesta premiéra

Fico podáva návrh na odvolanie vicepremiéra P. Kmeca

CELÉ ZNENIE: Vyjadrenie Miroslava Lajčáka