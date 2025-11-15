< sekcia Kultúra
Janais oslavuje desať rokov albumu Vianočná Janais
Reedícia albumu ponúka 17 piesní a celú hodinu čistej vianočnej atmosféry, v ktorej sa prelínajú slovenské koledy, autorské piesne i pretextované svetové vianočné klasiky.
Autor TASR
Bratislava 15. novembra (TASR) - Speváčka Janais oslavuje presne desať rokov od vydania albumu Vianočná Janais, ktorý sa stal jedným z najúspešnejších slovenských vianočných albumov. Získal dvojnásobnú platinovú platňu za predaj, nadšené ohlasy fanúšikov aj kritikov a zároveň odštartoval tradíciu každoročných vianočných koncertov pod rovnomenným názvom. K výročiu prináša speváčka hneď niekoľko prekvapení - reedíciu albumu s novou obálkou, remastrovaným zvukom, bonusovými piesňami a navyše aj limitovanú edíciu na vinyle. TASR o tom informovala PR manažérka Andrea Turčina.
„Veľmi sa teším, že môj vianočný album je aj po celej dekáde stále žiadaný. V priebehu rokov sme však s kapelou nahrali ďalšie zimné a vianočné piesne, ktoré som chcela fanúšikom priniesť na jednom mieste. Preto tento kompilát spája to najlepšie - pôvodné aj nové piesne, lepší zvuk aj novú obálku. A aby to bolo úplné, pridali sme aj novinku Vianočný príbeh, slovenskú verziu piesne The First Noel,“ hovorí Janais.
Reedícia albumu ponúka 17 piesní a celú hodinu čistej vianočnej atmosféry, v ktorej sa prelínajú slovenské koledy, autorské piesne i pretextované svetové vianočné klasiky. „Nápad s vinylom vznikol spontánne. Pri príprave reedície som si v štúdiu prezerala platne rôznych interpretov a priznávam, že som im to trošku závidela. Náš producent Randy Gnepa sa na mňa pozrel a povedal: Kedy, keď nie teraz? A mal pravdu. Som šťastná, že si môžem splniť ďalší hudobný sen - vlastnú platňu,“ dodáva speváčka.
K albumu neodmysliteľne patria aj tradičné vianočné koncerty, ktoré Janais tento rok odohrá v rekordnom počte - až 18 vystúpení po celom Slovensku, začína už 29. novembra v Piešťanoch, nevynechá krajské mestá Žilinu, Bratislavu či Prešov. „Vianočné koncerty sú pre mňa aj po desiatich rokoch výnimočné nielen repertoárom, ale aj celkovou náladou v kapele. Na pódiu si doslova užívame pokoj, blízkosť a radosť, ktorú hudba prináša. A ak sa nám podarí túto atmosféru preniesť aj na divákov, je to pre nás hudobníkov ten najkrajší pocit,“ doplnila Janais.
„Veľmi sa teším, že môj vianočný album je aj po celej dekáde stále žiadaný. V priebehu rokov sme však s kapelou nahrali ďalšie zimné a vianočné piesne, ktoré som chcela fanúšikom priniesť na jednom mieste. Preto tento kompilát spája to najlepšie - pôvodné aj nové piesne, lepší zvuk aj novú obálku. A aby to bolo úplné, pridali sme aj novinku Vianočný príbeh, slovenskú verziu piesne The First Noel,“ hovorí Janais.
Reedícia albumu ponúka 17 piesní a celú hodinu čistej vianočnej atmosféry, v ktorej sa prelínajú slovenské koledy, autorské piesne i pretextované svetové vianočné klasiky. „Nápad s vinylom vznikol spontánne. Pri príprave reedície som si v štúdiu prezerala platne rôznych interpretov a priznávam, že som im to trošku závidela. Náš producent Randy Gnepa sa na mňa pozrel a povedal: Kedy, keď nie teraz? A mal pravdu. Som šťastná, že si môžem splniť ďalší hudobný sen - vlastnú platňu,“ dodáva speváčka.
K albumu neodmysliteľne patria aj tradičné vianočné koncerty, ktoré Janais tento rok odohrá v rekordnom počte - až 18 vystúpení po celom Slovensku, začína už 29. novembra v Piešťanoch, nevynechá krajské mestá Žilinu, Bratislavu či Prešov. „Vianočné koncerty sú pre mňa aj po desiatich rokoch výnimočné nielen repertoárom, ale aj celkovou náladou v kapele. Na pódiu si doslova užívame pokoj, blízkosť a radosť, ktorú hudba prináša. A ak sa nám podarí túto atmosféru preniesť aj na divákov, je to pre nás hudobníkov ten najkrajší pocit,“ doplnila Janais.