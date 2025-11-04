< sekcia Kultúra
Janoska Ensemble vzdajú poctu Oscarovi Petersonovi
Oscar Peterson (1925 - 2007) bol kanadský jazzový klavirista a skladateľ, hudobnými kritikmi považovaný za jedného z najväčších klaviristov všetkých čias.
Autor TASR
Bratislava 4. novembra (TASR) - Nový program venovaný výnimočnému klaviristovi Oscarovi Petersonovi odpremiéruje 3. decembra v Bratislave Janoska Ensemble. Na pódiu v Starej tržnici sa s nimi predstaví aj Petersonov spoluhráč, švédsky gitarista Ulf Wakenius. „Dôležitú úlohu bude hrať špeciálny klavír, ktorý bude fungovať na technológii na báze AI,“ informuje PR manažérka Silvia Turnerová o koncertnej pocte jednému z najväčších jazzových klaviristov. Hudobný večer „A Salute to Oscar Peterson“ sa uskutoční v rámci celoročného City Sounds festivalu pri príležitosti 100. výročia narodenia hudobného génia.
„Vďaka najnovším technológiám odznejú aj originálne maestrove nahrávky,“ dodávajú organizátori koncertu. Pripomínajú, že Ulf Wakenius bol oficiálnym gitaristom Oscara Petersona desať rokov, počas ktorých s ním koncertoval po celom svete a podieľal sa na formovaní záverečného obdobia Petersonovho hudobného odkazu.
Dôležitú úlohu na koncerte zohrá koncertné krídlo Bösendorfer fungujúce na báze umelej inteligencie. „Oživí autentickú hru s originálnymi nahrávkami samotného Oscara Petersona. Tento unikátny nástroj bude začlenený do živého programu, vďaka čomu bude môcť publikum zažiť nezameniteľný dotyk a frázovanie jazzovej legendy - akoby bol Peterson opäť prítomný na pódiu,“ približujú organizátori koncertu.
Na počesť Petersonovho génia na ňom zaznejú aj jeho ikonické skladby ako Cakewalk, Bach Suite či You Look Good to Me, interpretované v štýle Janoska Style, ktorý spája klasickú virtuozitu, improvizáciu a tvorivú slobodu.
Oscar Peterson (1925 - 2007) bol kanadský jazzový klavirista a skladateľ, hudobnými kritikmi považovaný za jedného z najväčších klaviristov všetkých čias. Hudba jazzového virtuóza bola plná swingu a džezových improvizácií. Počas svojej kariéry nahral stovky albumov a spolupracoval s najväčšími osobnosťami svetového jazzu - Louisom Armstrongom, Ellou Fitzgerald, Dizzy Gillespiem i Charlie Parkerom.
„Vďaka najnovším technológiám odznejú aj originálne maestrove nahrávky,“ dodávajú organizátori koncertu. Pripomínajú, že Ulf Wakenius bol oficiálnym gitaristom Oscara Petersona desať rokov, počas ktorých s ním koncertoval po celom svete a podieľal sa na formovaní záverečného obdobia Petersonovho hudobného odkazu.
Dôležitú úlohu na koncerte zohrá koncertné krídlo Bösendorfer fungujúce na báze umelej inteligencie. „Oživí autentickú hru s originálnymi nahrávkami samotného Oscara Petersona. Tento unikátny nástroj bude začlenený do živého programu, vďaka čomu bude môcť publikum zažiť nezameniteľný dotyk a frázovanie jazzovej legendy - akoby bol Peterson opäť prítomný na pódiu,“ približujú organizátori koncertu.
Na počesť Petersonovho génia na ňom zaznejú aj jeho ikonické skladby ako Cakewalk, Bach Suite či You Look Good to Me, interpretované v štýle Janoska Style, ktorý spája klasickú virtuozitu, improvizáciu a tvorivú slobodu.
Oscar Peterson (1925 - 2007) bol kanadský jazzový klavirista a skladateľ, hudobnými kritikmi považovaný za jedného z najväčších klaviristov všetkých čias. Hudba jazzového virtuóza bola plná swingu a džezových improvizácií. Počas svojej kariéry nahral stovky albumov a spolupracoval s najväčšími osobnosťami svetového jazzu - Louisom Armstrongom, Ellou Fitzgerald, Dizzy Gillespiem i Charlie Parkerom.