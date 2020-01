Japonská speváčka Masumi Ormandy sa predstaví v bratislavskom V-klube

Bratislava 10. januára (TASR) – V bratislavskom V-klube sa v utorok 14. januára predstaví japonská speváčka Masumi Ormandy. Koncert sa uskutoční pri príležitosti 100. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Japonskom a bývalým Československom. Hosťom koncertu bude Peter Lipa so sprievodnou skupinou, ktorej členmi sú Peter Lipa jr. (klavír), Radovan Tariška (saxofón), Michal Šimko (basgitara) a Michal Fedor (bicie). TASR o tom informovala PR manažérka Katarína Ovseníková.



„S Masumi sa poznáme už niekoľko rokov, je s ňou veľmi príjemná spolupráca. Bola hosťom môjho koncertu 29. apríla minulého roka, a pokrstila mi aj môj nový album Dobré meno,“ uviedol pre médiá Peter Lipa.



V roku 1972 Masumi Ormandy a jej manžel Ray založili tichomorskú jazykovú školu (PLS) v japonskom Tokiu. Odvtedy poskytovali spolu s učiteľmi, ktorých pripravujú, angličtinu pre deti aj dospelých. Masumi v súčasnosti pôsobí ako zástupca riaditeľa školy a riadi Ústav anglického vzdelávania PLS. Je tiež vedúcou organizácie sesterských škôl, ktorá sa skladá z viac ako 50 škôl v celom Japonsku a ktorej učiteľom a zamestnancom poskytujú semináre a workshopy.



Masumi začala svoju spevácku dráhu najprv pre vlastné potešenie, potom aj na pomoc ako komunikátor západnej kultúry do Japonska, kde spievala na rôznych hudobných miestach v celej krajine. Vystupovala aj v Amerike, Kanade a Taliansku, spievala v angličtine, taliančine, španielčine a japončine. Čoraz viac ju priťahoval jazz, v roku 2015 strávila tri mesiace v New Yorku. V septembri 2016 vyšiel jej debutový album Sunshine In Manhattan. Album ocenili aj kritici newyorskej hudby. V apríli 2017 vystupovala Masumi s Petrom Lipom na Slovensku aj v Českej republike. V januári 2018 vydala druhý album Sunshine In Tokyo.