Jarre vydá záznam z bratislavského koncertu

Paríž 29. mája (TASR) - Francúzsky hudobný skladateľ a priekopník elektronickej hudby Jean-Michel Jarre oznámil, že záznam jeho vlaňajšieho koncertu v bratislavskej Petržalke vyjde ako regulárny album. Jarre to oznámil v stredu na sociálnej sieti Facebook, informuje TASR.



Podujatie vo vonkajších priestoroch areálu Incheby sa odohralo 12. mája 2024 v rámci vedecko-popularizačnej konferencie Starmus. Exkluzívnym hosťom koncertu bol Brian May, člen anglickej skupiny Queen.



Jarre je všeobecne považovaný za jedného z výrazných propagátorov elektronickej hudby a tiež za inovátora v danom hudobnom žánri. Je tiež známy svojimi veľkolepými koncertmi vo voľnom priestore, ktoré zahŕňajú laserovú show a ohňostroje.



Na hudobno-vizuálnej šou nechýbal ani Slovenský filharmonický orchester. Koncert s názvom „Most z budúcnosti“ si diváci mohli vychutnať zadarmo. Podľa organizátorov išlo o oslavu ľudskej vynaliezavosti a umeleckého prejavu.



Jarre sa inšpiroval monumentálnym Mostom SNP s jeho ikonickou vrcholovou platformou známou ako UFO, ktorá môže symbolizovať metaforický most medzi minulosťou a budúcnosťou.



„Z minulosti sa musíme poučiť, a budúcnosti musíme načúvať, byť vnímaví a pozorní k prichádzajúcim signálom. Pretože prelomové objavy a riešenia vo všetkých oblastiach už tam niekde v budúcnosti existujú a čakajú na nás, aby sme ich našli,“ uviedol Jarre s tým, že úlohou vedcov, hudobníkov, umelcov i občanov je zapojiť sa do budovania „mosta z budúcnosti“. Celý Jarreho koncert bolo možné sledovať z Hlavného námestia, kde bol prenášaný na veľkoplošnej obrazovke.



Jean-Michel Jarre, syn francúzskej vojnovej odbojárky France Pejotovej a oscarového skladateľa filmovej hudby Mauricea Jarra, sa narodil 24. augusta 1948 v Lyone, má 76 rokov. Na Slovensku vystúpil už niekoľkokrát.