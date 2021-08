Jaslovské Bohunice žili dva dni slovenskou hudbou

Bratislava 8. augusta (TASR) – Do Jaslovských Bohuníc smerovali kroky fanúšikov rockovej hudby tento víkend. Hudobný festival Slávnosti v Jaslovských Bohuniciach ponúkol v miestnom amfiteátri dva dni slovenskej hudby, predstavili sa popredné slovenské kapely a hosť zo susednej Českej republiky, skupina Alkehol.



Mladí aj dospelí fanúšikovia si dosýta zaspievali aj zaskákali pri pesničkách Dievčatko, Katarínka aj divadelnom hite Zbohom buď lipová lyžka skupiny Arzén, Nemôžem dýchať, Neviem ťa nájsť, Kúpim si pekný deň či Hlavu maj hore skupiny Gladiator, V piatok podvečer, Keď sme sami alebo Nikdy nebolo lepšie skupiny Hex, Medicína, Ako to prežijem, Ona je taká či Ja som to vedel skupiny Polemic, Hoja hop, Plavčík Milan aj Mariana skupiny Heľenine oči, Sťahovaví vtáci, Lipový čaj či Mám túžbu spolu s Petrom Lipom. To isté platilo aj pri skladbách Útok na špicu hitparády či Na Havaj skupiny Zóna A, Silný refrén, L.A.G. Song či Emanuel Bacigala populárnej skupiny Horkýže Slíže. Desiatky fanúšikov poznali aj piesne Život je krátkej, Pijeme s láskou, Na zdraví či Pivo dělá hezká těla českej kapely Alkehol.



K atmosfére počas dvoch dní prispeli aj skupiny Bullet Holes, Bijouterrier, Karpina, Los Brados a Konflikt. Radosť vládla na oboch stranách amfiteátra, kapely sa tešili, že sú po dlhej nútenej prestávke znova na pódiu, a fanúšikovia z toho, že svoje obľúbené skupiny opäť vidia naživo.



„Rok to celé stálo, tak sa už tešíme, hráme, na moje prekvapenie, každý víkend, sme tomu radi. Ja sa živím hudbou a musel som sa zariadiť tak, aby som dopadol dobre. Som spokojný sám so sebou, ako to dopadlo. Tomu, že opäť tá muzika a kultúra nabieha, som veľmi rád a pevne verím, že sa znova vrátim k spievaniu,“ povedal pre TASR Jaro Gažo, spevák skupiny Arzén.



„Snažili sme sa čo najviac a čo najskôr sa začať stretávať. Ale tým, že situácia od decembra do marca bola všelijaká, tak sme sa stretávali iba producentsky. Keď bolo potrebné robiť spevy, tak sme sa stretli len tí, ktorí idú spievať. Keď išli nahrávať dychári, tak tam boli traja a náš zvukár, ktorý nahrával. Spolu sme sa stretli v apríli, keď sa nám blížil online koncert pre britskú komunitu Slovákov. Museli sme sa dostať do tempa, tak sme začali robiť napriek tomu, že boli obmedzenia,“ priblížil situáciu Braňo Bajza, jeden z dvojice lídrov skupiny Polemic.



„Je to naozaj nádherný pocit byť na pódiu a vidieť pred nami dav ľudí, ktorý sa má chuť baviť, pretože im to chýbalo tak ako nám. Myslím si, že obe strany si perfektne užili dnešný večer, z čoho sa veľmi teším,“ doplnil Miko Hladký, líder skupiny Gladiator.