< sekcia Kultúra
Jazzáky 2025
Trojdňová oslava jazzu medzi klasikou, experimentom a grooveom.
Autor OTS
Bratislava 15. Októbra (OTS) - Hudobná extratrieda naprieč žánrami a generáciami – na tohtoročné jazzáky budú mieriť kroky fanúšikov jazzu, ale aj milovníkov kvalitnej hudby, soulu, funku a modernej hudobnej fúzie, ktorí hľadajú autentické koncertné zážitky bez žánrových hraníc. Od piatka 24. do nedele 26. októbra sa v Incheba Expo Aréne uskutoční jubilejný 50. ročník legendárneho festivalu Bratislavské jazzové dni Slovenská sporiteľňa, ktorý každoročne spája špičku svetového jazzu s najzaujímavejšími menami domácej scény.
Tohtoročné Bratislavské jazzové dni Slovenská sporiteľňa 2025 prinesú do Bratislavy to najlepšie zo svetového aj európskeho jazzu. Hlavnými hviezdami festivalu budú legendárny basgitarista Marcus Miller, ktorý predstaví svoj energický funk-jazzový projekt, a spevák Kurt Elling so skupinou Yellowjackets v jedinečnom programe Celebrate Weather Report, vzdávajúcom poctu ikonickej ére moderného jazzu. O explóziu zvuku, rytmu a humoru sa postará americké duo Knower, známe svojou nepredvídateľnou a výbušnou koncertnou show, ktoré v Bratislave vystúpi v 6-člennej koncertnej zostave. Nórska zostava Bugge Wesseltoft / Arild Andersen / Øyunn prinesie do Bratislavy severskú poetiku a prepojenie akustického jazzu s elektronikou, zatiaľ čo americký trubkár Keyon Harrold očarí emotívnou fúziou jazzu, soulu a hip-hopu. Moderný britský groove a elektronický puls súčasného Londýna potom prinesie Moses Boyd, jeden z najvýraznejších predstaviteľov novej generácie jazzmanov.
„S jazzákmi sme spoločne zažili množstvo nezabudnuteľných momentov a sme hrdí, že môžeme stáť pri festivale aj pri takomto jeho významnom výročí. Verím, že hudba a umenie majú silu meniť svet k lepšiemu. A práve preto chceme aj naďalej stáť pri tých, ktorí túto silu prinášajú,“ hovorí Dáša Juríková, riaditeľka Brand Hubu Slovenskej sporiteľne.
Nová energia a moderný groove – piatok na Jazzákoch
Festival otvorí Lenka Gálisová Quartet, víťazka minuloročnej talentovej súťaže Jazzákov, jedna z najvýraznejších tvárí mladej slovenskej jazzovej generácie, ktorá predstaví autorský repertoár spájajúci tradíciu s moderným prístupom k vokálnemu jazzu. Mladá slovenská klaviristka spolu s jej kvartetom predstavia svieži pohľad na moderný akustický jazz.
Trubkár najväčších svetových hviezd – Keyon Harrold – bude piatkovým coheadlinerom. Držiteľ Grammy a spolupracovník hviezd ako Robert Glasper či Maxwell, koncertoval a nahrával s hviezdami ako Gregory Porter, Snoop Dogg, Jay Z, Rihanna, Eminem – zoznam je naozaj dlhý a prominentný. Jeho hudba je strhujúcou zmesou jazzu, afrobeatu, soulu a hiphopu, silno ho inšpiroval aj blues, rock či funk.
Keyon Harrold:
Večer vyvrcholí energickým vystúpením britského bubeníka a producenta Moses Boyda, ktorý stojí na čele britskej jazzovej renesancie. Je známy tým, že s jazzom kombinuje rôzne žánre, hrá a komponuje aj nu-jazz a fusion s prvkami elektronickej hudby a mnoho ďalších žánrov. Ako sideman a producent spolupracoval s hviezdami ako Beyoncé, Little Simz, Lonnie Liston Smith, Sampha či Four Tet.
Moses Boyd:
Sobota s basovou extratriedou a premiérou nórskeho jazzu
Sobotný festivalový večer otvorí Alan Bartus NY Trio, projekt talentovaného slovenského klaviristu pôsobiaceho v New Yorku, ktorý prinesie svieži pohľad na súčasný jazz s americkými spoluhráčmi. Nasledovať bude rakúsky organista Raphael Wressnig, majster hammond organu so svojím typickým funky zvukom.
Bugge Wesseltoft / Arild Andersen / Øyunn - nórsky trojlístok prináša eleganciu severského jazzu. Klavirista Wesseltoft, basista Andersen, bubeníčka a speváčka Øyunn sľubujú ambientný, no zároveň rytmicky podmanivý zážitok. Trio spája tri generácie norských hudobníkov a ponúkne prepojenie akustického jazzu s elektronikou a severskou poetikou.
Wesseltoft & Andersen:
Sobotný večer zakončí legenda – basgitarista Marcus Miller, dvojnásobný držiteľ Grammy a muzikant, ktorý preslávil basu ako hlavný sólový nástroj. Marcus Miller je stálicou Bratislavských jazzových dní a jeho koncerty vždy patria medzi hudobné udalosti Slovenska.
Marcus Miller:
Swing, energia, fúzia legiend – pestrá nedeľa ukončí 50. ročník
Záverečný deň festivalu ponúkne ako prvé domáce stálice a majstrov retro swingu a hot-jazzu - orchester Bratislava Hot Serenaders. Ten svojím štýlom autenticky oživuje swing a hot jazz 20. a 30. rokov.
Nasledovať bude kalifornské duo KNOWER doplnené štyrmi skvelými koncertnými hudobníkmi. Dvojica je známa svojím výbušným mixom funku, elektroniky a jazzu, ktoré naživo mení koncerty na tanečnú párty. Očarili aj Quincyho Jonesa a boli predkapelou Red Hot Chili Peppers. Skupinu tvoria Louis Cole (basgitara, bicie, gitary, klávesy, vokály) a Genevieve Artadi (basgitara, klávesy, vokály), ktorých na koncertoch dopĺňajú špičkoví hudobníci.
Knower:
Veľkolepé finále – výnimočný projekt Kurt Elling and Yellowjackets Celebrate Weather Report – spojenie jedného z najlepších jazzových spevákov súčasnosti s legendárnou kapelou, ktorá vzdá hold tvorbe ikonickej skupiny Weather Report.
Kurt Elling:
Fanúšikovia sa môžu okrem hlavného festivalého programu tešiť aj na prehliadku mladých jazzových talentov – v bratislavskom klube JazzTikot zabojujú 23. októbra finalisti Pódia mladých talentov. Jednodňové vstupenky aj festivalové permanentky sú v predaji v sieti Ticketportal, kompletné informácie sú k dispozícii na www.bjd.sk.
Tohtoročné Bratislavské jazzové dni Slovenská sporiteľňa 2025 prinesú do Bratislavy to najlepšie zo svetového aj európskeho jazzu. Hlavnými hviezdami festivalu budú legendárny basgitarista Marcus Miller, ktorý predstaví svoj energický funk-jazzový projekt, a spevák Kurt Elling so skupinou Yellowjackets v jedinečnom programe Celebrate Weather Report, vzdávajúcom poctu ikonickej ére moderného jazzu. O explóziu zvuku, rytmu a humoru sa postará americké duo Knower, známe svojou nepredvídateľnou a výbušnou koncertnou show, ktoré v Bratislave vystúpi v 6-člennej koncertnej zostave. Nórska zostava Bugge Wesseltoft / Arild Andersen / Øyunn prinesie do Bratislavy severskú poetiku a prepojenie akustického jazzu s elektronikou, zatiaľ čo americký trubkár Keyon Harrold očarí emotívnou fúziou jazzu, soulu a hip-hopu. Moderný britský groove a elektronický puls súčasného Londýna potom prinesie Moses Boyd, jeden z najvýraznejších predstaviteľov novej generácie jazzmanov.
„S jazzákmi sme spoločne zažili množstvo nezabudnuteľných momentov a sme hrdí, že môžeme stáť pri festivale aj pri takomto jeho významnom výročí. Verím, že hudba a umenie majú silu meniť svet k lepšiemu. A práve preto chceme aj naďalej stáť pri tých, ktorí túto silu prinášajú,“ hovorí Dáša Juríková, riaditeľka Brand Hubu Slovenskej sporiteľne.
Nová energia a moderný groove – piatok na Jazzákoch
Festival otvorí Lenka Gálisová Quartet, víťazka minuloročnej talentovej súťaže Jazzákov, jedna z najvýraznejších tvárí mladej slovenskej jazzovej generácie, ktorá predstaví autorský repertoár spájajúci tradíciu s moderným prístupom k vokálnemu jazzu. Mladá slovenská klaviristka spolu s jej kvartetom predstavia svieži pohľad na moderný akustický jazz.
Trubkár najväčších svetových hviezd – Keyon Harrold – bude piatkovým coheadlinerom. Držiteľ Grammy a spolupracovník hviezd ako Robert Glasper či Maxwell, koncertoval a nahrával s hviezdami ako Gregory Porter, Snoop Dogg, Jay Z, Rihanna, Eminem – zoznam je naozaj dlhý a prominentný. Jeho hudba je strhujúcou zmesou jazzu, afrobeatu, soulu a hiphopu, silno ho inšpiroval aj blues, rock či funk.
Keyon Harrold:
Večer vyvrcholí energickým vystúpením britského bubeníka a producenta Moses Boyda, ktorý stojí na čele britskej jazzovej renesancie. Je známy tým, že s jazzom kombinuje rôzne žánre, hrá a komponuje aj nu-jazz a fusion s prvkami elektronickej hudby a mnoho ďalších žánrov. Ako sideman a producent spolupracoval s hviezdami ako Beyoncé, Little Simz, Lonnie Liston Smith, Sampha či Four Tet.
Moses Boyd:
Sobota s basovou extratriedou a premiérou nórskeho jazzu
Sobotný festivalový večer otvorí Alan Bartus NY Trio, projekt talentovaného slovenského klaviristu pôsobiaceho v New Yorku, ktorý prinesie svieži pohľad na súčasný jazz s americkými spoluhráčmi. Nasledovať bude rakúsky organista Raphael Wressnig, majster hammond organu so svojím typickým funky zvukom.
Bugge Wesseltoft / Arild Andersen / Øyunn - nórsky trojlístok prináša eleganciu severského jazzu. Klavirista Wesseltoft, basista Andersen, bubeníčka a speváčka Øyunn sľubujú ambientný, no zároveň rytmicky podmanivý zážitok. Trio spája tri generácie norských hudobníkov a ponúkne prepojenie akustického jazzu s elektronikou a severskou poetikou.
Wesseltoft & Andersen:
Sobotný večer zakončí legenda – basgitarista Marcus Miller, dvojnásobný držiteľ Grammy a muzikant, ktorý preslávil basu ako hlavný sólový nástroj. Marcus Miller je stálicou Bratislavských jazzových dní a jeho koncerty vždy patria medzi hudobné udalosti Slovenska.
Marcus Miller:
Swing, energia, fúzia legiend – pestrá nedeľa ukončí 50. ročník
Záverečný deň festivalu ponúkne ako prvé domáce stálice a majstrov retro swingu a hot-jazzu - orchester Bratislava Hot Serenaders. Ten svojím štýlom autenticky oživuje swing a hot jazz 20. a 30. rokov.
Nasledovať bude kalifornské duo KNOWER doplnené štyrmi skvelými koncertnými hudobníkmi. Dvojica je známa svojím výbušným mixom funku, elektroniky a jazzu, ktoré naživo mení koncerty na tanečnú párty. Očarili aj Quincyho Jonesa a boli predkapelou Red Hot Chili Peppers. Skupinu tvoria Louis Cole (basgitara, bicie, gitary, klávesy, vokály) a Genevieve Artadi (basgitara, klávesy, vokály), ktorých na koncertoch dopĺňajú špičkoví hudobníci.
Knower:
Veľkolepé finále – výnimočný projekt Kurt Elling and Yellowjackets Celebrate Weather Report – spojenie jedného z najlepších jazzových spevákov súčasnosti s legendárnou kapelou, ktorá vzdá hold tvorbe ikonickej skupiny Weather Report.
Kurt Elling:
Fanúšikovia sa môžu okrem hlavného festivalého programu tešiť aj na prehliadku mladých jazzových talentov – v bratislavskom klube JazzTikot zabojujú 23. októbra finalisti Pódia mladých talentov. Jednodňové vstupenky aj festivalové permanentky sú v predaji v sieti Ticketportal, kompletné informácie sú k dispozícii na www.bjd.sk.