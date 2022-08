J.Bárdos o filme Piargy: Je to príbeh plný emócií a vášní

Bratislava 16. augusta (TASR) - Herečka Judit Bárdos hodnotí ľúbostnú drámu, ktorú podľa novely Františka Švantnera z medzivojnového obdobia nakrútil macedónsky režisér Ivo Trajkov, ako krásny príbeh plný emócií a vášní, ktorý sa môže dotknúť každého. Bárdos v snímke stvárňuje hlavnú úlohu. Film priblížila v pondelok (15. 8.) v Bratislave na otvorení Kina pod hviezdami.



"Síce sa odohráva v 30. rokoch minulého storočia, ale postavenie žien v spoločnosti, choré vzťahy v rodine sú doteraz, bohužiaľ, aktuálne," uviedla pre TASR Bárdos. V príbehu, ktorý sa odohráva v dedine Piargy, stvárňuje krásnu a chudobnú Julišu. "Je sirota, má jediného rodinného príslušníka, sestru, ktorá nemá príliš dobré meno. Jediná šanca, ako môže Juliša prežiť, je dobre sa vydať, ona nie je vypočítavá, v podstate ju 'predá' sestra," opisuje herečka dobromyseľnú Julišu. Tá sa vydá za syna najbohatšieho statkára, ocitne sa v rodine, kde vládnu tvrdé pravidlá. Nedokáže sa ubrániť násilným zvodom svokra a nechtiac sa dostane do milostného trojuholníka.







"Prepadne veľmi bizarnej vášni a už potom z toho nie je cesta späť do čistého života," naznačuje Bárdos. Herečka priznáva, že obľubuje filmy, v ktorých môže hrať v dobových kostýmoch, i príbehy, kde sa veľa vecí vyjadruje bez slov. "Hovorí sa tu málo, dedinskí ľudia neboli filozofi, veľmi jednoducho sa vyjadrovali," dodala. V Piargoch, ktoré prídu do kín 22. septembra, sa ďalej predstavia Daniel Fischer, Attila Mokos, Lucia Siposová, Ivan Martinka, Jana Oľhová, Jana Kvantiková či Peter Nádasdi.



Kino pod hviezdami je projekt Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (SFTA). Tretí ročník pripravili ako oslavu filmov, ktoré sa po pandemickej prestávke opäť začali nakrúcať a mieria do kín. Na námestí pri obchodnom centre na ľavom brehu Dunaja sa diváci dozvedia aj zaujímavosti o novej komédii Vitaj doma, brate!, prvé informácie o pripravovanom filme Invalid a budú si môcť pozrieť prvé zábery z pripravovanej romantickej komédie Bonjour mon amour.



Prvý večer si publikum pripomenulo úsmevnú drámu Martina Šulíka Záhrada s Romanom Luknárom, Mariánom Labudom a Zuzanou Šulajovou. Ďalší večer bude kino pod holým nebom premietať film Juraja Nvotu Muzika. V programe figuruje aj rozprávka režisérky Mariany Čengel Solčanskej Zakliata jaskyňa. Večerné projekcie prinesú tiež snímku Kandidát s Marekom Majeským, Monikou Hilmerovou či Michalom Kubovčíkom. Filmový maratón uzavrie snímka Petra Bebjaka Čiara.



Kino pod hviezdami bude v Bratislave premietať do štvrtka 18. augusta. V Košiciach bude pokračovať od 23. do 26. augusta. Vstupné je zdarma.