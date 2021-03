Jeden svet chystá hybridný ročník, víťaz festivalu získa finančnú cenu

Bratislava 17. marca (TASR) - V poradí 22. ročník medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet sa uskutoční 5. až 11. novembra. Po prvom online ročníku sa organizátori pripravujú na všetky alternatívy, ak to situácia umožní, chcú priniesť divákom prvý hybridný ročník. "Bude kombinovať to najlepšie z online sveta so živými stretnutiami v kine," informovala TASR za hlavného organizátora festivalu Lenka Kačmárová z neziskovej organizácie Človek v ohrození.



Súťažný program festivalu aj tento rok tvorí Medzinárodná súťaž dokumentárnych filmov Slovensko a Česko za ľudské práva. Do festivalového programu vyberú zo všetkých prihlásených filmov vybraných päť slovenských a päť českých filmov. "Súťaž každoročne upozorňuje na to najlepšie v našom regióne a je zrkadlom tém, ktoré aktuálne rezonujú v spoločnosti," dodala Kačmárová s tým, že prihlasovanie filmov je otvorené do 1. augusta.



O víťazovi súťaže rozhodne medzinárodná porota v zložení Anja Dziersk, medzinárodná distribútorka Rise And Shine World Sales, režisérka filmu Neviditeľná Maia Martiniak, minuloročná víťazka Jedného sveta, a Kieran Kolle, nórsky dokumentarista, kameraman a fotograf. "Je pre nás dôležité, aby účasť v súťažnej sekcii bola pre všetkých zúčastnených filmárov (nielen pre víťaza) prínosom. Preto sme od minulého roka založili tradíciu, že jedným z členov poroty je medzinárodný distribútor, respektíve distribútorka, ktorej profesiou je vyhľadávať dokumentárne talenty a predstavovať ich na medzinárodnom filmovom trhu," dodala k výberu poroty Eva Križková, výkonná riaditeľka festivalu.



K jeho novinkám patrí aj to, že víťaza organizátori ocenia nielen plastikou od slovenskej sochárky Márie Tóthovej, ale po prvý raz aj formou finančnej ceny v hodnote 2000 eur. "Kultúra, dokumentárny film nevynímajúc, prežíva ťažké obdobie. Aj keď si uvedomujeme, že náš festival nemôže suplovať systematickú podporu, rozhodli sme sa prejaviť našu solidaritu aspoň symbolickým gestom – finančnou odmenou pre režiséra víťazného filmu," komentovala festivalovú novinku Križková.