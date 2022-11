Jeden svet premiéruje Odchádzania, príbehy rómskych imigrantov

Bratislava 10. novembra (TASR) – Film režisérky Miry Erdevički Odchádzania, príbehy rómskych imigrantov zachytené očami ich blízkych, bude mať vo štvrtok slovenskú premiéru na festivale Jeden svet. Následne si dokument mapujúci život Rómov medzi Britániou a Európou budú môcť pozrieť diváci v kinách po celom Slovensku.



Od pádu Železnej opony odišli za lepším životom na Západ tisíce Rómov zo strednej Európy. Viac ako 200.000 z nich sa usadilo vo Veľkej Británii. Mnohí prvýkrát v živote dostali možnosť zamestnať sa, získať zdravotnú starostlivosť a štandardné vzdelanie. Brexit rómskym imigrantom mimoriadne skomplikoval situáciu. Po vypuknutí pandémie nového koronavírusu protagonisti filmu Ondrej Oláh, Denisa Gannon a Petr Torák súhlasili, že svoje životné príbehy nakrútia pod vedením režisérky Miry Erdevički sami. "Film prináša veľmi intímny pohľad do každodenného života jeho protagonistov, z ktorých sú dnes vzdelaní a sebavedomí Európania," dodáva distribučná spoločnosť Film Expanded.







Diváci spoznajú Denisu, ktorá si doma nedokázala nájsť prácu, hoci vzdelanie má. V Británii pracovala najprv ako upratovačka, v Česku nemohla robiť ani to. V Británii si dokázala vybudovať plnohodnotný život, je vôbec prvou vyštudovanou právničkou rómskeho pôvodu a aktívne ľuďom pomáha na ceste za lepším životom. Petr prišiel do Británie ako 18-ročný vystrašený chlapec a o pár rokov neskôr získal Rád britského impéria za prácu s rómskou komunitou. Vytvoril dôležité komunitné centrum a v súčasnosti sa zameriava na pomoc ľuďom s problémami súvisiacimi s brexitom. Ondrej bol na Slovensku zaradený do zvláštnej školy, v Británii zmaturoval s najlepšími možnými známkami. Študuje psychológiu a na živobytie zarába v sklade, kde sa šikovnosťou vypracoval na manažérsku pozíciu. Je to pár týždňov, čo získal magisterský titul a pripravuje sa na doktorát.



Dokument podáva správu o tom, aké rozdielne sú prístupy k Rómom naprieč Európou. "Je príbehom troch rómskych protagonistov, ktorým férové šance na vzdelanie a prácu vo Veľkej Británii zmenili život. A o tom, ako sa ´požičané´ snažia svojej komunite ´vrátiť´. Žijú ´tam´, ale korene majú ´tu´. Keď prišla koronakríza, kontakt s príbuznými a priateľmi ´tu´ bol prakticky nemožný, a to nanovo otváralo tému, kam patria, kde sa cítia doma," vysvetľuje slovenská producentka Zuzana Mistríková. Podčiarkuje, že film sa z väčšej časti odohráva v Británii, ale jeho kontext je slovenský a český. "Nastavuje nám síce nenásilne, ale veľmi nekompromisne zrkadlo."