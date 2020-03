Visegrad Film Forum 2020

Dátum: 10.-14. marec 2020

Miesto: Bratislava, Slovensko

Miesto konania: Filmová a televízna fakulta VŠMU, kino Lumière



Spoluorganizátori: Filmová a televízna fakulta VŠMU

Finančná podpora: Audiovizuálny fond, Medzinárodný vyšehrádsky fond, Nadácia SPP

Partnerské školy: Academy of Performing Arts v Sarajeve, The University of Arts v Belehrade, Yerevan State Institute of Theatre and Cinematography, Sahara Lab, The Film and Television Faculty of The Academy of Performing Arts v Bratislave, The Film Academy of Miroslav Ondricek v Pisku, Eszterházy Károly University v Egri, Krzysztof Kieślowski Film School v Katowiciach

Bratislava 5. marca (OTS) - Jedinečnú príležitosť spoznať osobnosti svetovej kinematografie cez ich tvorbu a prednášky už po deviatykrát ponúkne podujatie Visegrad Film Forum. Od 10. do 14. marca zavítajú do Bratislavy zvučné mená filmových profesionálov. Diváci si tak môžu vychutnať filmové klasiky, legendárne snímky, ale aj premiéry oceňovaných filmov za prítomnosti samotných tvorcov.V spolupráci s Medzinárodným filmovým festivalom FEBIOFEST Bratislava uvedie Visegrad Film Forum v premiére poslednú snímku Oscarového režiséra Costu Gavrasa. Ten je známy predovšetkým politickými thrillermi, s ktorými prerazil v zahraničí. Film vznikol ako adaptácia knihy Dospeláci v miestnosti: Môj boj s európskym establišmentom, ktorá predstavuje politické spomienky Yanisa Varoufakisa, gréckeho ekonóma, akademika, filozofa a politika. Snímka, ktorú režisér po prvýkrát natáčal v rodnom Grécku zobrazuje skutočné udalosti z roku 2015, keď sa krajina zmietala v ekonomických problémoch.O poslednej snímke režiséra Romana Polanského, ktorá získala na poslednom ročníku filmového festivalu v Benátkach cenu FIPRESCI spolu so Strieborným levom a nedávno aj francúzsku národnú cenu Cesár, príde bližšie porozprávať poľský kameraman Pawel Edelman. Snímka rozpráva o roku 1894, keď je dôstojník francúzskeho generálneho štábu Alfred Dreyfus nespravodlivo obvinený z velezrady a odsúdený k doživotiu. Tato udalosť vstúpila do histórie ako Dreyfusova aféra. Jeho prednáška sa bude hlbšie zaoberať procesom nakrúcania dobového filmu.Molly Malene Stensgaard, dvorná strihačka dánskeho režiséra Larsa Von Triera, ktorý sa preslávil filmami nakrútenými podľa Dogmy 95, príde na VFF bližšie uviesť legendárnu snímku Dogville. Do bohom zabudnutého mestečka prichádza Grace, aby sa ukryla pred gangstrami, ktorí ju prenasledujú a chcú zabiť. Miestny intelektuál a spisovateľ jej poskytne ochranu. Situácia sa však komplikuje, keď gangstri zachytia jej stopu. Trier sa pri tvorbe filmu dal inšpirovať Trojgrošovou operou Bertolta Brechta a celý dej zasadil do ateliéru s minimom kulís, kde vytvoril štylizovaný fiktívny svet, založený na psychologickej presvedčivosti postáv a ich bravúrnom hereckom stvárnení.Výnimočný zážitok nielen pre fanúšikov psychadelického rocku a kapely Pink Floyd, ale aj pre filmových fajnšmekrov poskytne projekcia ikonického hudobného filmu Allana Parkera. Ten sa po mnohých rokov bude premietať na veľkom plátne. Nielen o filme, ale aj o hudobných prvkoch a o tom ako táto kolaborácia vznikala porozpráva v diskusii po projekcii zvukár, ktorý má na konte aj pár Bondoviek, jeden z filmov Harryho Pottera, či Batmana.Islandská režisérska hviezda Friðrik Þór Friðriksson, ktorého filmy sa častokrát ocitajú v súťažiach medzinárodných festivalov a na konte má aj nomináciu na Oscara, vytvoril film Zimnica spolu s producentom Jimom Starkom. Táto road movie z roku 1995 rozpráva príbeh japonského úradníka Hiratu, ktorý sa vydáva do exotickej ľadovej krajiny Islandu. Na svojej ceste spoznáva množstvo zaujímavých ľudí a osudov. Producent Jim Stark, ktorý stál pri vzniku raných filmov režiséra Jima Jarmuscha a vo svojej kariére sa venuje práve produkcii zaujímavých nezávislých filmárov porozpráva, čím ho oslovil tento námet a prečo sa mu rozhodol venovať.K piatim potvrdeným hosťom VFF pribudne ešte jedno významné meno. Do Bratislavy zavíta britská architektka s nomináciou na Oscara za najlepšiu výpravu pre film o Alanovi Turingovi pod návom Kód Enigmy (2015). Na jej konte sú však aj celovečerné filmy ako Mamma Mia! (2008), Jeden muzí z kola von (2011) alebo Billy Elliot (2000) a Hodiny (2002). Istú dobu spolupracovala s režisérom Woodym Allenom na filmoch Scoop (2006) a Kasandrin sen (2007).Visegrad Film Forum počas piatich dní ponúkne bohatý audiovizuálny program, zložený z prednášok a premietaní sprevádzaných diskusiami s renomovanými hosťami. Okrem toho predstavenia študenti partnerských filmových škôl svoje filmové projekty. V diskusiách nasledujúcich po filmoch budú debatovať nielen o filmoch, ale aj o podmienkach v akých filmy vznikali a o systéme výučby na ich školách. Tento rok pozvanie na podujatie prijali študenti z Bosny a Hercegoviny, Srbska, Arménska, Maroka, Českej republiky, Maďarska a Poľska.