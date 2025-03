Jedinečný koncert EURYTHMICS v Bratislave

27. JÚLA 2025/BRATISLAVA/PEUGEOT ARÉNA

Bratislava 28. marca (OTS) - Dave Stewart - oceňovaný a rešpektovaný hudobník, spevák, skladateľ, producent a spoluzakladateľ celosvetovo uznávaného dua EURYTHMICS sa vydáva v lete 2025 na svoje európske turné. Predaj vstupeniek na bratislavský koncert sa spúšťa dnes od 11:00.Tohtoročné turné nadväzuje na mimoriadne úspešné koncertné vystúpenia pod názvom „David Stewart Eurythmics“, ktoré sa konali v Anglicku, USA a v Európe v minulom roku. Koncertná show má byť pokračovaním nezabudnuteľnej hudobnej cesty Eurythmics. Veľkolepý hudobný set prinesie nadčasové celosvetové hity na čele s Daveom Stewartom. Doprevádzať ho bude čisto ženská kapela a hlavne výnimočne talentovaná austrálska speváčka Vanessa Amorosi.S požehnaním svojej dlhoročnej tvorivej partnerky Annie Lennox, ktorá už niekoľko rokov nevystupuje, si Stewart a jeho kritikmi uznávaná živá kapela podmaňuje nielen Veľkú Britániu a Európu, ale aj USA. Fanúšikovia sa môžu tešiť na fantastické výkony a všetky hity vrátane „Sweet Dreams (Are Made of This)“, „Here Comes The Rain Again“, „I Lie To You?“ a veľa ďalších.Samotnýo nadchádzajúcom turné hovorí:V prípade priaznivého letného počasia sa koncert odohrá pod otvorenou strechou arény.