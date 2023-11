Jej telo je názov filmu, ktorý tento týždeň odpremiérovala Císařovská

Bratislava 25. novembra (TASR) - Jej telo je názov česko-slovenského filmu, ktorý tento týždeň v Bratislave odpremiérovala Natálie Císařovská. Dokumentaristka sa v ňom inšpirovala životom českej olympijskej športovkyne a pornoherečky Andrey Absolonovej. Do hlavnej úlohy svojho celovečerného hraného debutu obsadila Natáliu Germáni.



Režisérka a spoluscenáristka filmu je s výkonom slovenskej herečky maximálne spokojná. "Od prvej chvíle som vedela, že je to ona. Vrcholové športovkyne sú svojím spôsobom chladné, pretože musia. Sú ambiciózne, musia fungovať ako stroj, na emočné výlevy tam nie je priestor," komentovala pre TASR Císařovská obsadenie Germáni do svojho prvého hraného filmu. "A Natália má úžasný herecký minimalistický prejav, veľmi prirodzený, nedivadelný, to bolo presne ono. Sedela mi do toho aj typovo, je to krásna žena a zároveň jej verím, že je vrcholová športovkyňa," podčiarkla režisérka.



Císařovskú zaujal príbeh členky českého olympijského tímu skokaniek do vody pre olympijské hry v Atlante 1996. Andreu Absolonovú, ktorej nádejnú športovú kariéru prekazilo zranenie chrbtice, stvárňuje Natália Germáni presvedčivo. V scénach ťažkých skokov z desaťmetrovej veže ju však nahradila profesionálka. "Sú to vrcholové skoky, ktoré by asi žiadna herečka nemohla odskákať len tak, bolo potrebné osloviť vrcholové športovkyne, nemecké olympioničky," priznala režisérka. Odvážnu Natáliu Germáni a Denisu Barešovú, ktorá hrá v Jej tele Luciu, sestru hlavnej hrdinky a rovnako skokanku, "zaskočili" pri tých najťažších skokoch nemecké olympioničky Elena Wassen a Pauline Pfeif.



Na bratislavskej premiére filmu nechýbala skutočná sestra Andrey Absolonovej. "Ten film vznikal asi desať rokov, takže som mala dosť veľa času sa s ním stotožniť," povedala pre TASR Lucie Absolonová Andělová s tým, že scenár nemala možnosť ovplyvňovať, ale vedela o ňom a všetko konzultovala s režisérkou. "Kostra toho príbehu je reálna, jediné, čo tam nie je pravda, je milostný príbeh, ktorý bol úplne inak," zhodnotila Andělová, ktorá sa vďaka skokom do vody stala filmovou kaskadérkou. Na Jej tele spolupracovala aj ako športová koordinátorka. "S Natálkou som trénovala to, aby vyzerala skokansky ako reprezentantka Českej republiky, bolo úžasné, ako sa zhostila úlohy a prestala mať strach z výšok," uzavrela.