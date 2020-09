Jimi Hendrix, ľavoruký gitarový mág, zomrel pred 50 rokmi

Seattle/Bratislava 18. septembra (TASR) - Žil síce krátko, ale na gitare hral tak, že dodnes inšpiruje tisíce gitaristov na celom svete. Hudobní kritici a fanúšikovia ho považujú za jedného z najlepších gitaristov v dejinách rocku. Jimi Hendrix, fenomenálny ľavoruký americký gitarista, ale aj spevák a skladateľ, zomrel 18. septembra 1970 ako 27-ročný. Od jeho predčasnej smrti spôsobenej liekmi na spanie, uplynie v piatok 18. septembra presne 50 rokov.



Okrem Hendrixa, hviezdy slávneho festivalu Woodstock z roku 1969, zomreli vo veku 27 rokov zhodou okolností aj ďalšie osobnosti svetovej hudby. Do "Klubu 27-ročných" sa zaradili napríklad Janis Joplinová, Jim Morrison, Kurt Cobain či Amy Winehousová.



Jimi Hendrix, rodným menom Johnny Allen Hendrix, sa narodil 27. novembra 1942 v americkom meste Seattle. V žilách gitarového kúzelníka kolovala indiánska a afroamerická krv. Jeho matka bola totiž sčasti Indiánka a otec Afroameričan.



Po rozvode rodičov sa o Jimiho Hendrixa a jeho piatich súrodencov staral otec Al Hendrix. Keďže však trpel nedostatkom peňazí, súrodenci postupne skončili v pestúnskej starostlivosti v iných rodinách.



Talent pre hudbu prejavil už v štyroch rokoch, keď hrával na ústnu harmoniku. V 16-tich rokoch výborne ovládal akustickú gitaru, ale v ľavom garde, napriek snahe otca urobiť z neho praváka.



Na strednej škole už vlastnil aj elektrickú gitaru a začal v kapele The Velvetones. Zakrátko sa stal členom skupiny The Rocking Kings, z ktorej prešiel do The Tom Cats. Hudobné aktivity budúcej ikony rockovej hudby narastali, čo sa prejavilo v zanedbávaní školy. Tú napokon nedoštudoval a v roku 1961 narukoval do americkej armády.



Na vojenskej základni Ford Ord v Kalifornii sa zoznámil s Billy Coxom, s ktorým zlaožil skupinu The King Casuals. Pri jednom zo zoskokov padákom si poranil nohu a jeho kariéra v armáde skončila. Začal sa však ešte intenzívnejšie venovať kapele The King Casuals, ktorá sa postupne dostala do širšieho povedomia. Napriek tomu ju Hendrix opustil a stal sa členom zoskupenia The Vancouvers.



V roku 1963 hral na turné Little Richarda, po ktorom sa v roku 1964 usadil v New Yorku. O dva roky neskôr založil svoju prvú vlastnú kapelu Jimmy James & The Blue Flames.



Na podnet Chasa Chandlera, manažéra a basgitaristu skupiny Animals, odišiel v septembri 1966 do Londýna, kde spolu Noelom Reddingom a bubeníkom Mitchom Mitchellom založil formáciu Jimi Hendrix Experience. Dnes už legendárne trio 13. decembra 1966, po kratšom európskom turné, vystúpilo s piesňou Hey Joe v televíznom programe Ready, Steady, Go!. O tri dni neskôr vyšla skladba ako singel, z ktorého sa po týždni predalo takmer 100.000 kusov.







V máji roku 1967 nahrala formácia Jimi Hendrix Experience prvý album Are You Experienced?. Ešte v tom istom roku, aj napriek častému koncertovaniu, vydal Hendrix so svojou kapelou druhý album Axis: Bold As Love.



Po európskej anabáze sa kapela vrátila v roku 1968 do Spojených štátov amerických (USA). Koncom roka sa Hendrix s Reddingom a Mitchellom zavreli do štúdia a výsledkom bol úspešný dvojalbum Electric Ladyland, ktorý v októbri 1968 viedol americký rebríček.



V roku 1969 zahral Hendrix s formáciou Gypsy Sons And The Rainbow, zloženou len pre túto príležitosť, na legendárnom festivale Woodstock. Zároveň však skončila kapela Jimi Hendrix Experience a vznikla formácia Band Of Gypsies, s ktorou Hendrix do konca roka koncertoval v USA.



Po krátkom oddychu začiatkom roku 1970, vydal v júni Hendrix živý album Band Of Gypsies a v auguste odišiel do Londýna. Vystúpil na festivale Isle Of Wight, po ktorom vyrazil na turné po severnej Európe. Vyčerpanie z koncertovania, cestovania či nahrávania zaháňal alkoholom a drogami. Začal mať problémy s vystupovaním, počas koncertu v Madison Square Garden odišiel z pódia po druhej skladbe.



V londýnskom hoteli Samarkand napísal 17. septembra báseň The Story Of Life. O deň neskôr, 18. septembra 1970, našla bezvládneho Hendrixa v hotelovej izbe jeho priateľka Monika Dannemannová. Pri jeho tele bolo takmer prázdne balenie liekov na spanie a dve vypité fľaše od vína. Jimi Hendrix pri prevoze do nemocnice zomrel.



Po jeho smrti vyšla viac ako desiatka albumov. Napríklad Valleys Of Neptune v marci 2010, koncertný Winterland v septembri 2011 či reedícia štúdiovky People, Hell and Angels v marci 2013. Krátky, ale intenzívny životný príbeh Hendrixa ponúka aj knižka s názvom Začať od nuly, ktorá vyšla vo februári 2015.