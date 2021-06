Jitka Zelenková vydáva nový singel Věř mi

Bratislava 26. júna (TASR) - Stálica českej populárnej hudby Jitka Zelenková po vlaňajšom okrúhlom jubileu, ktoré oslávila spoločne so Supraphonom vydaním veľkej retrospektívy hitov, prichádza v týchto dňoch s novým singlom. Pesničku Věř mi pre ňu napísal skladateľ Ivan Němeček a otextoval Jaroslav Wykrent. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Čahojová.



Ide o úplne prvú spoluprácu Zelenkovej s legendárnym moravským pesničkárom, autorom najväčších hitov Marie Rottrovej, ako sú napríklad Řeka lásky, Střapatá nohatá či Lásko.



„Jardu poznám dlhé roky, jeho tvorbu som, samozrejme, sledovala, ale nikdy sme sa pracovne nestretli. On intenzívne spolupracoval s Maruškou Rottrovou, ktorej napísal množstvo veľkých hitov, a ja som mala svojich blízkych textárov, predovšetkým Eda Pergnera a neskôr Eda Krečmara a Pavla Vrbu. Keď mi Jarda zavolal, že má pre mňa pesničku, ku ktorej zložil hudbu jeho blízky spolupracovník Ivan Němeček, bola som príjemne prekvapená. Ten text je krásny, veľmi si vážim, že ma oslovil, a dúfam, že to nie je naše posledné spoločné dielo,“ hovorí Zelenková.



„Väčšinou píšem mužské texty, ale tentoraz sa mi podaril ženský text, a hneď som si spomenul na Jitku. Okrem Marie Rottrovej a Jitky Zelenkovej vlastne žiadnu ďalšiu speváčku nepoznám,“ uviedol Wykrent.



Speváčka novinku nahrala v máji spoločne s kontrabasistom Františkom Rabom, klaviristom Lvom Rybalkinom, gitaristom Ivanom Koreným, perkusistom Camilom Callerom a vokalistom Adamom Koubkom v štúdiu UHL records. V texte pesničky Věř mi poslucháčov zaujme zmienka o ružových mobiloch. Jitka Zelenková to s úsmevom komentuje: „Jaroslav Wykrent použil veľmi neobvyklý básnický obrat. Spieva sa tam: 'Navzdory zvonění růžových mobilů, staneš se největším ze všech mých omylů.' A zdá sa, že túto pesničku budeme s kapelou naozaj volať 'růžové mobily'. Toto spojenie sa chytilo a zaujalo i ľudí, ktorým som už pesničku púšťala.“