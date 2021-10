Bratislava 26. októbra (TASR) – Česká spevácka stálica Jitka Zelenková vydáva singel Kamkoli se dáš. Je českou verziou hitu amerického speváka Richarda Marxa Right Here Waiting. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Čahojová.



„Kamkoli se dáš je klasická milostná balada preverená časom a do môjho repertoáru presne zapadá. Myslela som na ňu už dlho, i keď som od začiatku vedela, že by som ju chcela nahrať trochu inak, než ako znie v origináli. Požiadala som svojho dvorného kontrabasistu Františka Rabu o komorné aranžmán, len gitara a kontrabas. V pesničke môžete počuť okrem iného i krásne gitarové sólo, ktorého sa bravúrne ujal Ivan Korený,“ uviedla Jitka Zelenková.







Autorom českého textu piesne je Eduard Krečmar, ktorý so speváčkou dlhodobo spolupracuje. „Hneď mi bolo jasné, že slová musí napísať Eduard Krečmar, ktorý mi písal i ďalšie texty na album Intimity a tiež pre mňa výborne otextoval množstvo svetových štandardov. Chcem spievať predovšetkým v češtine, je to môj rodný jazyk, viem sa v ňom najlepšie vyjadriť a tiež potom viem pesničku a jej vyznenie najlepšie preniesť na poslucháčov. Veľmi si to tým však komplikujem. Jednak čeština nie je práve ideálny jazyk na spievanie a je tu tiež ťažkosť s autorizáciami, ktoré sú pri inej jazykovej verzii textu nevyhnutné. V prípade Kamkoli se dáš sa podarila až na druhý pokus, preto sme mohli pesničku nahrať a vydať až teraz, i keď text k nej mám už asi štyri roky. Keď som ju teraz zaradila do programu niektorých koncertov, samu ma milo prekvapilo, aký má ohlas,“ dodáva speváčka.



Jitka Zelenková vlani začala narodeninové turné, ktoré však po niekoľkých koncertoch zmarila pandémia. Posledné mesiace sa „živá kultúra“ vrátila pred publikum a Jitka k tomu hovorí: „Pokiaľ ide o prácu, som šťastná, že som sa po dlhej vynútenej pauze konečne vrátila i s kapelou na pódiá. Budeme pokračovať vianočnými koncertmi, s ktorými začneme už na konci novembra. V Prahe by som rada urobila novoročný koncert hneď v úvode januára a na jar plánujeme dokončiť odložené narodeninové turné, ktoré nám vlani prerušil zákaz hrania. Veľmi sa na to teším.“