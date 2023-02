Jakubiska očakávali v rodnom Kojšove na otvorení galérie

Kojšov 25. februára (TASR) - Aj v tomto roku očakávali návštevu už zosnulého filmového režiséra Juraja Jakubiska v jeho rodnej obci Kojšov v okrese Gelnica. Pre TASR to povedala starostka Tatiana Andrašková s tým, že chceli, aby bol pri otvorení galérie, ktorú postavili na jeho počesť.



"Pán Jakubisko má ešte v obci príbuzných, ale tiež sú to už starší ľudia. Keďže tu má príbuzenstvo, občas nás navštevoval. Očakávali sme ho aj toto leto," povedala s tým, že si ho vždy vážili aj ako občana, ktorý šíril dobré meno obce a reprezentoval celé Slovensko i v zahraničí. Za všetkých obyvateľov Kojšova zároveň vyjadrila jeho rodine úprimnú sústrasť. "Odišiel vzácny človek," dodala.



V obci už dlhšie pripravujú Galériu Juraja Jakubiska, kde chcú prezentovať najmä jeho tvorbu. Podľa Andraškovej je už jej stavebná časť hotová. "Plánujeme ju sprístupniť v lete alebo na jeseň. Chceli sme, aby bol na jej otvorení, ale, bohužiaľ, to už nestihne," doplnila.



Správa o úmrtí Jakubiska zasiahla aj bývalého starostu Antona Brašniara. "V tejto chvíli som rád za to, že sme stihli zrealizovať stretnutie, na ktorom sme mu aspoň predstavili zámer vzniku galérie," skonštatoval. Jakubisko obci zároveň daroval aj niekoľko výtvarných diel z vlastnej tvorby, ktoré by mali byť jej súčasťou.



Juraj Jakubisko sa narodil 30. apríla 1938 v obci Kojšov. Zomrel vo veku 84 rokov v Prahe krátko pred polnocou v noci z piatka 24. februára na sobotu.