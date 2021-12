John Malkovich sa predstaví v divadelnej hre v Kroměříži

Praha 23. decembra (TASR) - Americký herec John Malkovich vystúpi v júli budúceho roku v českom meste Kroměříž v divadelnej hre "Hudobný kritik" (The Music Critic). Hrať sa bude pod holým nebom v Podzámockej záhrade, uviedol riaditeľ Správy Arcibiskupského zámku a záhrad v Kroměříži Jiří Uhlíř, informoval v stredu Český rozhlas.



Podujatie bude podľa Uhlířa jedným z vrcholov budúcej kultúrnej sezóny na Kroměřížskom zámku. Avizované divadelné predstavenie, v ktorom 68-ročný John Malkovich stvárňuje zatrpknutého hudobného kritika, sa uskutoční 26. júla.



Malkovich je uznávaným hercom, režisérom, divadelným výtvarníkom a producentom. Hral vo viac ako 70 filmoch a je držiteľom niekoľkých významných cien. Dvakrát bol nominovaný na Oscara.



Divadelnú hru uvedú v pôvodnom znení, čiže v anglickom jazyku. Do češtiny bude tlmočená prostredníctvom titulkovacieho zariadenia.



Na Slovensku Malkovicha premiérovo privítal v auguste 2018 Festival Viva Musica! v Bratislave. Umelec sa tam predstavil v sprievode orchestra s projektom "Rozprava o slepcoch" (Report On the Blind). Vystúpenie sa uskutočnilo v Starej tržnici.