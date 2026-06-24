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Streda 24. jún 2026Meniny má Ján
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JOHN NEWMAN prichádza na LOVESTREAM

JOHN NEWMAN prichádza na LOVESTREAM Foto: LOVESTREAM festival / AaronParsonsPhotography

Britský spevák, songwriter, DJ a producent, ktorého hlas pozná celý svet vďaka hitom Feel The Love, Love Me Again či Blame.

Autor OTS
Bratislava 24. júna (OTS) - Jeho globálny hit Love Me Again debutoval na 1. mieste UK Official Charts, dostal sa do Top 10 vo viac ako 30 krajinách a nazbieral viac než 1,6 miliardy streamov.

Na konte má 3 nominácie na BRIT Awards, viac než 2,5 miliardy streamov a spolupráce s menami ako Calvin Harris, David Guetta, Kygo, Galantis či Rudimental.

Na LOVESTREAM prinesie novú energiu, tanečný sound a live show, v ktorej spája silný vokál s DJskou energiou.

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