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JOHN NEWMAN prichádza na LOVESTREAM
Britský spevák, songwriter, DJ a producent, ktorého hlas pozná celý svet vďaka hitom Feel The Love, Love Me Again či Blame.
Autor OTS
Bratislava 24. júna (OTS) - Jeho globálny hit Love Me Again debutoval na 1. mieste UK Official Charts, dostal sa do Top 10 vo viac ako 30 krajinách a nazbieral viac než 1,6 miliardy streamov.
Na konte má 3 nominácie na BRIT Awards, viac než 2,5 miliardy streamov a spolupráce s menami ako Calvin Harris, David Guetta, Kygo, Galantis či Rudimental.
Na LOVESTREAM prinesie novú energiu, tanečný sound a live show, v ktorej spája silný vokál s DJskou energiou.
Na konte má 3 nominácie na BRIT Awards, viac než 2,5 miliardy streamov a spolupráce s menami ako Calvin Harris, David Guetta, Kygo, Galantis či Rudimental.
Na LOVESTREAM prinesie novú energiu, tanečný sound a live show, v ktorej spája silný vokál s DJskou energiou.