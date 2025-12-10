< sekcia Kultúra
Jozef Oklamčák po 60 rokoch neodolal kolotočom!
Winter Wonderland očaril.
Autor OTS
Bratislava 10. decembra (OTS) - Decembrová atmosféra v svetelnom parku Winter Wonderland je magická! Miesto plné zábavy, smiechu, svetelných efektov a nekonečného rozprávkového dobrodružstva si prišiel na Mikuláša užiť aj odborník na krásu a zakladateľ súťaží Miss a Mister Slovensko Jozef Oklamčák s rodinou. Okrem darčekov od Mikuláša sa povozil aj na kolotočoch, ktorým odolával vyše 60 rokov. Zažite Winter Wonderland aj vy, v sobotu 13. decembra si v parku užijete vystúpenie Skákalky, s ktorou prídu princezná Elsa a veselý Olaf!
Na Dostihovej dráhe v Petržalke čaká návštevníkov neobmedzená zábava, Mikulášsky či vianočný sprievod a desiatky svetelných inštalácií. Všetky atrakcie aj kolotoče sú v cene základnej vstupenky!
„Winter Wonderland v Bratislave nie je zážitok len pre deti. Mysleli sme aj na dospelých, ktorí si tu môžu užiť veselý, bezstarostný čas – či už pri svetelných atrakciách alebo priamo na kolotočoch. Chceme, aby si u nás oddýchli celé rodiny a spoločne zažili atmosféru, ktorá ich prenesie späť do radostných chvíľ detstva,“ pozýva Zuzana Benediktová zo spoločnosti JVS Group.
A presne tak to urobil aj odborník na krásu Jozef Oklamčák, ktorý si spolu s manželkou Ankou, synom Romanom a ďalšou rodinou vo Winter Wonderlande užil Mikuláša. A dokonca po 60-tich rokoch neodolal a povozil sa na kolotočoch!
„Ľutujem, že som tomu odolával dlhé roky. Naposledy, keď som bol minulý rok v jednom z najväčších zábavných parkov na svete, v japonskom Nagashima. No teraz som neodolal a sadol som si na húsenkovú dráhu vo Winter Wonderlande. A musím sa priznať, že som sa cítil ako vtedy, keď som ako 5-ročný, nasadol na koníka a cítil sa ako kráľ. Bol to návrat k čistým emóciám, k radosti, ktorú nosíme všetci v sebe a často na ňu zabúdame,“ prezradil s úsmevom zakladateľ súťaží Miss a Mister Slovensko a prezident ČESKOSLOVENSKÉHO LEVA Jozef Oklamčák.
Výlet vo Winter Wonderlande môže byť inšpiráciou pre každého: urobte niečo spontánne, odhoďte na chvíľu starosti a doprajte si radosť, hoci aj na kolotočoch.
„Tešme sa z maličkostí, smejme sa a zabávajme sa. Žime dnes, lebo včerajšok je za nami a zajtrajšok nemusí prísť,“ pripomína Jozef Oklamčák.
A presne o tom je svetelný park v bratislavskej Petržalke. Organizátori pripravili čarokrásnu vianočnú dedinku so Santom, sobmi a elfami. Každý víkend v decembri sa návštevníci môžu tešiť na špeciálny detský program.
„Wonderland ponúka kolotoče pre všetky vekové kategórie – od najmenších až po dospelých. Deti si zamilujú nádherný Benátsky kolotoč či mimoriadne obľúbený autodrom, vyhľadávaná je aj novinka – jazda na elektrických autíčkach. A pre tých odvážnejších máme dynamický breakdance alebo adrenalínovú lavicu. Dokopy je v parku až deväť kolotočov a všetky sú v cene vstupenky, čo znamená, že návštevníci môžu jazdiť neobmedzene počas celej svojej návštevy a užiť si zábavu naplno,“ s úsmevom hovorí Zuzana Benediktová zo spoločnosti JVS Group.
Už túto sobotu 13. decembra si v parku užijete jedinečné vystúpenie Skákalky. Spolu s ňou sa na pódiu objavia aj obľúbené postavičky princezná Elsa a veselý Olaf, s ktorými sa môžete aj odfotiť. Program, všetky svetelné atrakcie aj kolotoče sú v cene základnej vstupenky!
„Winter Wonderland je skvelý tip na výlet s deťmi – či už cez víkendy alebo počas blížiacich sa prázdnin. Je to darček, ktorý si deti naozaj užijú a na ktorý budú ešte dlho spomínať. Napokon, tým najvzácnejším darom nie sú veci, ale spoločne strávený čas – a práve ten chceme rodinám vo Wonderlande dopriať čo najviac,“ uzatvára Zuzana Benediktová.
Rozprávkový svetelný park Winter Wonderland nájdete na Dostihovej dráhe v Petržalke, Starohájska 29, Bratislava. Na všetkých návštevníkov sa park teší denne v čase od 15:00 do 21:00 (posledný vstup o 20:00). Vstupenky je ideálne si zakúpiť vopred, aby ste sa vyhli čakaniu. Vstupné zahŕňa všetky vonkajšie atrakcie a svetelné inštalácie. Parkovanie je ZDARMA pred areálom Dostihovej dráhy. Vstupenky a všetky informácie nájdete na www.wonderlanbratislava.sk
Na Dostihovej dráhe v Petržalke čaká návštevníkov neobmedzená zábava, Mikulášsky či vianočný sprievod a desiatky svetelných inštalácií. Všetky atrakcie aj kolotoče sú v cene základnej vstupenky!
„Winter Wonderland v Bratislave nie je zážitok len pre deti. Mysleli sme aj na dospelých, ktorí si tu môžu užiť veselý, bezstarostný čas – či už pri svetelných atrakciách alebo priamo na kolotočoch. Chceme, aby si u nás oddýchli celé rodiny a spoločne zažili atmosféru, ktorá ich prenesie späť do radostných chvíľ detstva,“ pozýva Zuzana Benediktová zo spoločnosti JVS Group.
A presne tak to urobil aj odborník na krásu Jozef Oklamčák, ktorý si spolu s manželkou Ankou, synom Romanom a ďalšou rodinou vo Winter Wonderlande užil Mikuláša. A dokonca po 60-tich rokoch neodolal a povozil sa na kolotočoch!
„Ľutujem, že som tomu odolával dlhé roky. Naposledy, keď som bol minulý rok v jednom z najväčších zábavných parkov na svete, v japonskom Nagashima. No teraz som neodolal a sadol som si na húsenkovú dráhu vo Winter Wonderlande. A musím sa priznať, že som sa cítil ako vtedy, keď som ako 5-ročný, nasadol na koníka a cítil sa ako kráľ. Bol to návrat k čistým emóciám, k radosti, ktorú nosíme všetci v sebe a často na ňu zabúdame,“ prezradil s úsmevom zakladateľ súťaží Miss a Mister Slovensko a prezident ČESKOSLOVENSKÉHO LEVA Jozef Oklamčák.
Výlet vo Winter Wonderlande môže byť inšpiráciou pre každého: urobte niečo spontánne, odhoďte na chvíľu starosti a doprajte si radosť, hoci aj na kolotočoch.
„Tešme sa z maličkostí, smejme sa a zabávajme sa. Žime dnes, lebo včerajšok je za nami a zajtrajšok nemusí prísť,“ pripomína Jozef Oklamčák.
A presne o tom je svetelný park v bratislavskej Petržalke. Organizátori pripravili čarokrásnu vianočnú dedinku so Santom, sobmi a elfami. Každý víkend v decembri sa návštevníci môžu tešiť na špeciálny detský program.
„Wonderland ponúka kolotoče pre všetky vekové kategórie – od najmenších až po dospelých. Deti si zamilujú nádherný Benátsky kolotoč či mimoriadne obľúbený autodrom, vyhľadávaná je aj novinka – jazda na elektrických autíčkach. A pre tých odvážnejších máme dynamický breakdance alebo adrenalínovú lavicu. Dokopy je v parku až deväť kolotočov a všetky sú v cene vstupenky, čo znamená, že návštevníci môžu jazdiť neobmedzene počas celej svojej návštevy a užiť si zábavu naplno,“ s úsmevom hovorí Zuzana Benediktová zo spoločnosti JVS Group.
Už túto sobotu 13. decembra si v parku užijete jedinečné vystúpenie Skákalky. Spolu s ňou sa na pódiu objavia aj obľúbené postavičky princezná Elsa a veselý Olaf, s ktorými sa môžete aj odfotiť. Program, všetky svetelné atrakcie aj kolotoče sú v cene základnej vstupenky!
„Winter Wonderland je skvelý tip na výlet s deťmi – či už cez víkendy alebo počas blížiacich sa prázdnin. Je to darček, ktorý si deti naozaj užijú a na ktorý budú ešte dlho spomínať. Napokon, tým najvzácnejším darom nie sú veci, ale spoločne strávený čas – a práve ten chceme rodinám vo Wonderlande dopriať čo najviac,“ uzatvára Zuzana Benediktová.
Rozprávkový svetelný park Winter Wonderland nájdete na Dostihovej dráhe v Petržalke, Starohájska 29, Bratislava. Na všetkých návštevníkov sa park teší denne v čase od 15:00 do 21:00 (posledný vstup o 20:00). Vstupenky je ideálne si zakúpiť vopred, aby ste sa vyhli čakaniu. Vstupné zahŕňa všetky vonkajšie atrakcie a svetelné inštalácie. Parkovanie je ZDARMA pred areálom Dostihovej dráhy. Vstupenky a všetky informácie nájdete na www.wonderlanbratislava.sk